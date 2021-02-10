В Центре им. Гамалеи заявили более чем о 2,2 млн привитых «Спутником V» в РФ

В России около 2 млн человек привились вакциной «Спутник V». Об этом в среду, 10 февраля, сообщил заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

«Около 2,2 млн человек получило вакцину — это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 млн человек», — цитирует Логунова Федеральное агентство новостей.

В Подмосковье прививку от COVID-19 сделали 152,6 тыс. человек. Вакцинация бесплатная. Записаться на процедуру можно через портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122, уточняет телеканал «360».

Ранее в этот же день Логунов допустил, что до середины лета 2021 года иммунная прослойка населения России может достигнуть 70%.

8 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в стране на сегодняшний день организовано 3655 пунктов вакцинации от коронавируса, передает RT.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса. Согласно последним данным исследований, его эффективность составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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