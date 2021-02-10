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Иммунолог рассказал о формуле расчета сроков отмены масочного режима

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал в среду, 10 февраля, формулу, при соответствии которой российские регионы смогут отменить масочный режим.

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«Мы знаем, что эпидемия останавливается при 70% людей в регионе, имеющих иммунитет. Эти люди уже не способны заразиться и заразить кого-либо. Это та самая коллективная иммунная прослойка, достаточная, чтобы остановить эпидемию», — отметил он в эфире НСН.

По словам иммунолога, чтобы подсчитать текущий размер эпидемии, нужно к количеству людей, которые уже контактировали с вирусом, по данным положительных тестов ПЦР и выборочных тестов на антитела, прибавить тех, кто прошел вакцинацию.

«При этом не надо забывать тех, кто переболел в невидимой форме. Их обычно в 10 раз больше, чем выявленных зараженных. Это мы знаем по опыту других эпидемий. И у нас получится некоторая цифра, которую надо соотнести с численностью населения территории. Каждый регион это может у себя легко посчитать», — сказал Жемчугов.

Врач высказал предположение, что жители столичного региона смогут снять маски к началу лета.

«Я считаю, что в Москве и области к маю-июню, учитывая нарастающую вакцинацию, коллективный иммунитет достигнет отметки в 70–80%, и маски можно будет, действительно, оставить только в рекомендациях», — заключил Жемчугов.

Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в республике масочный режим будет носить рекомендательный характер, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 8 февраля, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что отменить масочный режим могут уже в 2021 году, если все будут соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

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