«Газпром» оценил ситуацию с обеспечением Калининградской области газом

Потребности Калининградской области в газе в полной мере покрываются за счет калининградского подземного хранилища газа (ПХГ). Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в управлении информации «Газпрома».

«В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет калининградского подземного хранилища», — цитирует ТАСС заявление компании.

Ранее в этот же день литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid сообщил, что по просьбе «Газпрома» был временно остановлен транзит газа из Литвы в Калининград.

Вместе с тем поставки газа в Литву при этом стабильные и литовская газотранспортная инфраструктура работает в штатном режиме. Все потребители газа в стране получают его из Клайпедского терминала СПГ, Латвийского подземного хранилища и Белоруссии.

В свою очередь зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов заверил, что приостановка транзита газа в Калининград через Литву не отразится на потребителях.

В конце января стало известно, что отбор газа из подземных хранилищ в России в текущем сезоне (2020–2021) превысил уровень предыдущего сезона, пишет «Газета.ру».

«Газпром» и литовская АВ Amber Grid в 2015 году заключили договор на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Документ действует до 2025 года и предполагает транзит газа в объеме до 2,5 млрд куб. м в год. Топливо поступает по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — -Калининград.