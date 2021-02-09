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В Литве заявили о приостановке транзита газа в Калининград

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Литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid во вторник, 9 февраля, сообщил, что по просьбе российской компании «Газпром» был временно остановлен транзит газа из Литвы в Калининград.

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«В этот регион России газ поставляется транзитом через Литву из Беларуси. Причины приостановки транзита газа не уточняются», — говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что поставки газа в Литву при этом стабильные и литовская газотранспортная инфраструктура работает в штатном режиме. Все потребители газа в стране получают его из Клайпедского терминала СПГ, Латвийского подземного хранилища и Белоруссии.

«Постоянно проводятся тщательный мониторинг и оценка показателей и данных газотранспортной системы», — добавили в пресс-службе.

Относительно транзита газа в Калининград в Amber Grid заявили, что выполняют все взятые на себя обязательства по соглашению с «Газпромом». Газ, как отмечается, транспортируется по формуле «качай или плати». Остановка транспортировки газа в Калининград, как подчеркивается, не будет иметь финансовых последствий для компании.

В начале года сообщалось, что цены на газ резко выросли на главных европейских торговых площадках, так как холодная зима вынуждает европейских потребителей активно расходовать имеющиеся запасы в газохранилищах наряду с рядовыми поставками. Как сообщали «Известия» в январе заполненность подземных газохранилищ оказалась ниже, чем в предыдущие пять лет, — 66,63% против средних 66,67%.

Но, по мнению экспертов, если бы не локдауны из-за коронавируса, то в Европе бы наступил более глубокий дефицит газа в хранилищах и соответственно цены на топливо выросли бы еще сильнее.

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