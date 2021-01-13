Холодный евродом: почему на рынках растут цены на газ

Первая рабочая неделя 2021 года отметилась подорожанием природного газа. Цены на международных рынках выросли на 10% всего за одну ночь с 11 на 12 января . Главной причиной этого аналитики единогласно называют холодную зиму в Европе. Что это значит для «Газпрома» и российского бюджета, в материале «Известий».

12 января цены на газ выросли на главных европейских торговых площадках: на TTF Голландии — до $284, на испанском PVB — до $379 за тысячу кубометров. В последний раз такие показатели наблюдались два года назад. Нынешняя зима в Европе выдалась более суровой, чем в прошлом году, и европейские потребители активно расходуют имеющиеся запасы в газохранилищах наряду с рядовыми поставками.

Холодный евродом_1 Буровая установка «Арктика» на Южно-Тамбейском газовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Для «Газпрома» холодная погода — крайне благоприятное явление. Это значит, что в январе-феврале 2021 года «Газпром» как крупнейший налогоплательщик принесет в российский бюджет больше средств по сравнению с предыдущей теплой зимой 2020 года.

Согласно прогнозу Американского энергетического агентства EIA, мировые цены на газ в этом году вырастут на 5-6% относительно текущих цен. То есть общий прогноз для газовой отрасли позитивный, оценивает положение Иван Семченков, аналитик ГК «Финам».

Станет ли холодная зима началом успешного года для «Газпрома»? Проанализируем другие влияющие на цены факторы.

Доля спотовых контрактов

На сегодняшний день на европейском рынке большая часть долгосрочных соглашений на поставку газа предполагает привязку к котировкам хабов, на них приходится порядка 60% реализуемых в рамках контрактов объемов, нефтяная же привязка обеспечивает около 35%, рассказывает аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин.

Холодный евродом_5 Факельная система на территории завода по производству сжиженного природного газа Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

«В связи с этим рост спота напрямую отразится на фактических ценах реализации газа экспортера. Для "Газпрома" это благоприятный фактор. Что касается покупателей голубого топлива, в более благоприятных условиях сегодня находятся потребители, получающие газ по "нефтяным" контрактам. Хотя черное золото также показало ощутимый рост в начале наступившего года, его влияние на потребителей имеет отложенный эффект в связи с закладываемым в контрактные условиями лагом», — заключает эксперт.

Влияние коронавируса

Успешные испытания российской вакцины, запуск ее массового производства и начало вакцинации населения в 2021 году — эти новости внушают оптимизм, считает Иван Тимонин. «Возрождается надежда на восстановление экономической активности и, как следствие, спроса на голубое топливо».

Холодный евродом_4 Танкер-газовоз Cygnus Passage стоит у причала завода по производству сжиженного природного газа в заливе Анива у поселка Пригородное Сахалинской области Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

По оценке Ивана Семченкова из «Финам», рынок газа потерял меньше спроса, чем рынок нефти, и спрос полностью восстановится в 2021 году.

Американские санкции

Фактор американского давления способен повлиять на выручку «Газпрома» опосредованно, считает Иван Семченков. «К власти пришел новый президент США, и можно ожидать повышенного давления на проекты компании, особенно на "Северный поток — 2″. Впрочем, компания показывает стабильную выручку, и текущая ситуация только увеличит ее в 2021 году», - говорит эксперт.

Холодный евродом_3 Польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце Фото: lnggroup.com.au

Кроме того, американцы всерьез хотят отобрать у «Газпрома» долю европейского рынка: в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце регулярно поставляется для перепродажи СПГ из США , напоминает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. «Не исключено, что в среднесрочной перспективе американцы будут демпинговать, и цены на СПГ окажутся ниже ожидаемых, что, в свою очередь, отразится на стоимости трубопроводного газа».

Снижены капиталовложения

В 2020 году компании массово отказывались от реализации новых нефтегазовых проектов, которые замораживаются на неопределенный срок. Это скажется на предложении, когда потребление выйдет на докризисный уровень.

Сокращение капитальных затрат было неоднородным по отрасли, отмечает Иван Семченков. « Сильнее всех сократили инвестиции частные сланцевые американские и европейские компании, сокращение составляло до 40-50%. Меньше всех сократили капитальные затраты крупные государственные компании, такие как Saudi Aramco, Petrobras, "Газпром" и т. д. Сокращения в государственных обычно не превышает 10-15%, а иногда и 5%, как в случае с Saudi Aramco. Сокращение инвестиционных программ влечет за собой сокращение будущих дебетов скважин, что влияет на предложение на рынке. Соответственно, если возникнет дефицит на рынке газа, то цена на газ пойдет наверх», — резюмирует аналитик.

Холодный евродом_2 Терминал сжиженного природного газа в Клайпеде Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Снизили капитальные инвестиции и компании, ориентированные на рынок СПГ, отмечает Иван Тимонин. «Пандемия COVID-19 существенно повлияла на график ввода строящихся заводов СПГ. Большая часть проектов сдвинулась по срокам примерно на один год вперед, что связано не только с неблагоприятной ценовой конъюнктурой, но и со сложностями в реализации проектов, возникшими в связи с введением ограничительных мер», — анализирует эксперт.

Наполняются и пустеют хранилища

Холодная зима вынуждает европейцев использовать свои запасы газа. Сейчас заполненность подземных газохранилищ ниже, чем в предыдущие пять лет, — 66,63% против средних 66,67%. Соответственно, чем меньше запасов остается, тем по более высоким ценам потребители готовы приобрести газ в условиях потенциального дефицита.