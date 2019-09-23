«Большая тройка»: кто захватит мировой рынок газа через 10 лет

Россия, США и Катар через 10 лет будут безоговорочно доминировать на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ). Главным потребителем станет Китай, который обойдет Японию и вплотную приблизится ко всей Европе, вместе взятой. Общее потребление газа в мире существенно вырастет, а крупные игроки будут играть решающую роль в определении предложения и цен. Такие выводы содержатся в обзоре американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Подробности — в материале «Известий».

Согласно оценке аналитика CSIS Никоса Цафоса, в 2018 году на мировом рынке существовало шесть ключевых газовых экспортеров, вместе обеспечивающих более 60% мировой торговли голубым топливом. К ним относятся Россия, США, Катар, Норвегия, Австралия и Канада. При этом три последних имеют довольно скромные планы по расширению производства и их влияние на мировой рынок ограничено одним регионом у каждого — соответственно, Европой, Азией и Северной Америкой.

Ушли в отрыв

Напротив, три других поставщика имеют масштабные программы наращивания добычи. Более того, в их сфере интересов находится почти весь мир, любые регионы, где есть недостаток собственного производства, который можно компенсировать импортом. Именно сочетание трех факторов — мощное нынешнее производство, возможность его кардинального увеличения и географический охват — делают Россию, США и Катар претендентами на мировое лидерство в газовой отрасли через 10 лет.

По итогам 2018 года Россия экспортировала 248 млрд куб. м природного газа. Львиная доля, впрочем, пришлась на газопроводные поставки в Европу. Проекты СПГ, хотя и показали прирост по сравнению с предыдущим годом, всё же обеспечили только 16,4 млн т СПГ в сжиженном виде, или чуть менее 23 млрд куб. м в газообразном эквиваленте.

Газ_1 Вид на завод «Ямал СПГ» в поселке Сабетта Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Согласно прогнозу CSIS, в следующем десятилетии Россия увеличит объемы поставок СПГ за рубеж до 68 млрд куб. м — в три раза к нынешнему уровню.

Такой результат будет достигнут благодаря введению в эксплуатацию сразу нескольких суперпроектов. Во-первых, на полную мощность заработает «Ямал СПГ», отгрузивший первый газ в прошлом году. Еще более масштабный объект — «Арктик СПГ-2» — начнет функционировать в 2022 году, его мощность составит 18 млн т в год против пиковых 16,5 млн у «Ямала».

Инициативу НОВАТЭКа, которому принадлежат оба этих производства, подхватит «Газпром» и «Роснефть», в 2020-е годы запускающие два проекта пиковой мощностью 10 млн и 5 млн т в год («Балтийский СПГ» и «Дальневосточный СПГ» соответственно).

Что касается газопроводного экспорта, то здесь Россия намерена увеличить объемы поставок в Азию на 38 млрд куб. м за счет «Силы Сибири», а также ввести в эксплуатацию «Турецкий поток» и «Северной поток – 2», что даст дополнительные 87 млрд куб. м экспорта в Европу. В сумме газовый экспорт (через терминалы СПГ и трубопроводы) должен достигнуть примерно 400–420 млрд куб. м, и это без учета мощностей, которые, возможно, начнут возводиться уже в следующей декаде.

Газ_2 На строительной площадке участка газопровода «Северный поток – 2» в районе Кингисеппа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Катар, в свою очередь, в прошлом году экспортировал примерно 125 млрд куб. м, из которых подавляющая часть приходилась на поставки СПГ в страны Южной и Восточной Азии. Государственная компания эмирата Qatar Petroleum планирует увеличить объемы производства на 43%. Во первых, после завершения реализации проекта в Рас-Лаффане общие внутрикатарские мощности увеличатся на 45 млрд куб. м, а расширение терминала «Голден Пасс» в США даст еще примерно 20 млрд куб. м. Общий объем поставок СПГ под контролем Катара тем самым составит 190 млрд куб. м.

Экспорт газа из США по итогам 2018 года составлял 96 млрд куб. м, из которых 70% приходилось на трубопроводы. В то же время чистый экспорт был несколько меньше, поскольку американцы импортируют часть газа, в первую очередь из Канады.

Управление энергетической информации (EIA) предсказывает, что к 2028 году экспорт газа из страны должен вырасти на 66%. В первую очередь такой результат планируется достичь за счет СПГ — что и неудивительно, поскольку спрос на трубопроводный газ из Америки ограничен Канадой (которая и сама добывает немало) и Мексикой.

Газ_3 Катарский танкер-газовоз во время прохождения через Суэцкий канал Фото: REUTERS

Если в 2018 году США вывозили только 28 млрд куб. м сжиженного газа, то через 10 лет этот объем должен достичь 140 млрд куб. м, почти в пять раз больше. И это еще не самый оптимистический прогноз, с учетом того что добыча сланцевого газа в Америке стабильно растет, а новые терминалы по сжижению вводятся в строй практически ежегодно.

Остальные крупнейшие производители останутся в тени, составив своеобразную «первую лигу». Норвегия вышла на плато добычи без возможности стабильно ее увеличивать — 120 млрд куб. м в год будет ее пределом, считают в CSIS. Канада начнет поставки СПГ за границу, но основной экспорт по-прежнему будет осуществляться по газопроводам в США (что, в свою очередь, высвободит американский газ для поставок через океан). Австралия немного нарастит свой экспорт, но следует помнить, что после 2012 года в стране не было создано ни одного нового проекта СПГ. Роль всех трех как маркетмейкеров, определяющих цены на мировом рынке, будет существенно ниже позиций лидеров.

Ставка на Китай

Что касается спроса, то львиную долю его роста должен обеспечить Китай. СПГ из-за рубежа в страну начал поступать в 2006 году (до этого обходились своим природным газом), а первый трубопровод был построен в 2010-м. Однако в нашем десятилетии китайский рынок стал лакомым кусочком для всех экспортеров.

Газ_4 Резервуары для хранения сжиженного природного газа в китайском порту Тянцзинь Фото: REUTERS

В 2012–2018-м на КНР приходилось 50% всего увеличения мирового рынка СПГ. К 2024 году импорт сжиженного газа в Китай, по прогнозу Международного энергетического агентства, вырастет на 48% процентов и по этому показателю китайцы станут мировыми лидерами, обогнав Японию. Что касается трубопроводного газа, ожидается, что его потребление в Китае увеличится примерно вдвое.

Другие импортеры будут поскромнее. В Европе импорт, вероятно, вырастет, но общий объем газового рынка может даже сократиться. Япония почти наверняка будет ввозить меньше газа, вопрос лишь, насколько. Многое будет зависеть от ситуации с атомной энергетикой в стране.

Газ_5 Танкер-газовоз в японском порту Иокогама Фото: REUTERS/Yuya Shino

Прочие игроки не являются столь же значимыми. Индийская экономика растет быстро, но потребление природного газа там до сих пор составляет лишь половину от южнокорейского (притом что ВВП Индии в два с лишним раза больше, а с учетом ППС разница увеличивается до шестикратной).

Радужные прогнозы о резком росте потребления от CSIS могут противоречить существующему тренду на вытеснение горючих полезных ископаемых возобновляемой энергетикой. Но это лишь на первый взгляд.

Газ из всех углеводородов является самым чистым топливом, производящим наименьшее количество вредных выбросов. Главной мишенью для экологических критиков является уголь, и вот генерация энергии через сжигание угля непременно будет сокращаться. Однако темпы этого снижения будут такими, что «зеленая» энергетика за ними просто не поспеет.

Солнце и ветер не панацея

К примеру, по оценке Moody's, доля угля в выработке электроэнергии в США сократится с 28% до 11% к 2030 году. С учетом того что общий объем потребления, скорее всего, будет расти, речь идет о более чем 1,5 млн гигаватт-часов. Для сравнения, все производство солнечной энергии в США составляет менее 100 тыс. гигаватт-часов.

Рост «зеленой» генерации в несколько раз представляется маловероятным, особенно с учетом политики администрации Дональда Трампа. В еще меньшей степени завоевание рынка возобновляемыми источниками актуально для Китая, даже несмотря на колоссальные инвестиции, которые в этой стране идут на развитие солнечной и ветряной энергетики.

К слову, глобальные капиталовложения в возобновляемые источники энергии в 2018 впервые за много лет снизились на 11,5%. Более того, в первом полугодии 2019 года они продолжили падать, опустившись еще на 14%. Перестали расти и темпы ввода новых мощностей по всему миру. Одним словом, сторонникам борьбы с глобальным потеплением придется обратиться к компромиссному варианту топлива, каковым является природный газ.

Газ_6 Солнечная электростанция в штате Невада, США Фото: REUTERS/Jason Reed

Однако параллельно с ростом потребления на газовом рынке будет ужесточаться и конкуренция. Как отмечает CSIS, разговоры о создании «газовой ОПЕК», вероятно, так и останутся разговорами.

Это связано с тем, что Катар будет единственной страной из списка лидеров, где все газовые активы находятся под зонтиком одной государственной компании. В США существует много производителей, которые конкурируют не только с иностранцами, но и между собой, а в России после прорыва НОВАТЭКом монополии «Газпрома» к числу экспортеров вскоре добавится и «Роснефть».