Импорт и упущение: откажется ли Китай от СПГ из России
Китай может снизить закупку российского СПГ в ближайшие годы. Речь идет о 5–8 млрд куб. м в год на сумму до $1,5 млрд, подсчитали для «Известий» аналитики. Ранее китайская нефтегазовая компания PetroChina представила оптимистичный прогноз о ситуации с газом в стране. В компании считают, что спрос в Поднебесной в перспективе 15 лет удвоится, но большая часть потребляемого в 2035 году газа будет обеспечена за счет собственной добычи. Глава Минэнерго России Александр Новак ранее прогнозировал, что доля России на мировом рынке СПГ может составить 25%. Но без китайского рынка достичь этого показателя будет проблематично, считают эксперты.
Производственный рост
Прогноз о ситуации с газом PetroChina представила на отраслевой конференции в Шанхае 20 октября, указывает издание Petroleum Economist. По словам представителя компании, годовой спрос Китая в течение следующих 15 лет может удвоиться, достигнув 620 млрд куб. м в год к 2035 году. При этом большая часть потребляемого голубого топлива, по прогнозу PetroChina, будет обеспечена собственной добычей.
К 2035 году внутренние мощности газоснабжения Поднебесной достигнут 520 млрд куб. м в год, включая 220 млрд куб. м обычного газа, 100 млрд сланцевого газа, 50 млрд метана угольных пластов и 150 млрд синтетического природного газа угольного происхождения, указано в работе.
— Прогноз вполне реалистичен, учитывая, насколько сильно расширяется область применения природного газа и СПГ. Китай в ближайшие годы останется одной из самых быстрорастущих экономик мира, сохранив за собой статус мировой фабрики. Конечно, им понадобятся колоссальные объемы энергоносителей для обеспечения работы транспорта и промышленных предприятий, — отметила аналитик ИК QBF Ксения Лапшина.
Если собственное производства газа действительно вырастет, как прогнозирует PetroChina, Китай может как снизить объемы импортируемого топлива, так и пересмотреть участие в новых проектах, считает эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Рисковые перспективы
Сейчас в Китай российский газ поставляют несколько компаний: «Газпром» через газопровод «Сила Сибири», НОВАТЭК свой СПГ с проекта «Ямал СПГ» через Северный морской путь, а также незначительные объемы Sakhalin Energy.
Поставки через «Силу Сибири» будут только увеличиваться, так как подкреплены долгосрочным соглашением, сказал Игорь Юшков. Договор на поставку топлива между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией был подписан в мае 2014 года на 30-летний срок. По нему объем контрактных поставок «Газпрома» в Китай в 2020 году составит 5 млрд куб. м, в 2021 году — 10 млрд, а в 2022-м — 15 млрд, сообщал в конце 2019 года начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов.
Укладка Восточного маршрута газопровода «Сила Сибири» в китайской провинции Хэбэй
Если поставки газа через «Силу Сибири» вне зоны риска, то от покупки российского СПГ Китай может отказаться, считают эксперты. Речь о возможных потерях 5–8 млрд куб. м в год стоимостью до $1,5 млрд, подсчитал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
В НОВАТЭКе не опасаются сокращения поставок, поскольку у «Ямал СПГ» заключены долгосрочные контракты, в том числе с китайскими потребителями, сказали «Известиям» в компании. Поднебесная — второй по величине потребитель СПГ в мире и один из наиболее перспективных энергетических рынков, добавили в НОВАТЭКе.
В зоне риска может оказаться новый проект «Сила Сибири – 2» — магистральный газопровод из России в Китай через территорию Монголии, полагает Игорь Юшков. В начале сентября 2020 года стало известно, что «Газпром» начал его проектировать. Экспортная мощность может составить до 50 млрд куб. м газа в год.
Ощутимая потеря
В перспективе доля России на глобальном рынке СПГ может достигнуть 25% от общемирового объема, заявлял недавно глава Минэнерго Александр Новак. Но без китайского рынка достичь такого показателя будет проблематично, полагает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» в морском порту Саббета Карского моря
— Четверть мирового рынка СПГ и так амбициозная задача, а без поставок в Китай ее реализация для России в принципе маловероятна. Конечно, сегодня основные поставки газа из нашей страны приходятся на Европу, но Китай будет увеличивать объемы потребления и является важным и перспективным рынком, — отметил эксперт.
«Известия» направили запрос в Минэнерго. Там на момент публикации не ответили.
Прогнозы и реальность
Риск, что Китай сократит импорт газа, действительно есть, полагает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Но при этом остается под сомнением возможность столь явного роста производства внутри Поднебесной, считает он. Прогнозы бурного увеличения внутреннего производства должны подкрепляться фактическим результатами, указал эксперт. В последние годы внутренний спрос в Китае увеличивался быстрее внутреннего производства, подчеркнул аналитик.
— Китай уже более пяти лет назад поставил задачу нарастить внутреннее производство за счет сланцевого газа и метана угольных пластов. Однако, как показал практический опыт, возникло достаточно много технических сложностей. Себестоимость производства также снижается достаточно медленно, официальные прогнозы и прогнозы компаний регулярно не сбываются, — объяснил Марсель Салихов.
В 2019 году добыча сланцевого газа в Китае составила около 15 млрд куб. м — втрое больше, в 2015-м (4,8 млрд куб. м). Но это примерно на четверть ниже, чем ожидалось по официальным прогнозам.
Внутренняя добыча газа в Китае будет расти, но ее будет недостаточно для того, чтобы обеспечить растущий спрос, указано в презентации «Газпрома», с которой ознакомились «Известия». Производство, вероятно, достигнет 300 млрд куб. м к 2035 году. Потребление же к этому сроку может достигнуть 610 млрд куб. м, говорится в материалах компании.
Прогноз PetroChina выглядит маловероятным, считает Александр Фролов. В Китае уже делалось немало прогнозов по поводу роста собственного производства газа. Но далеко не все из них оказались корректны, заметил он. PetroChina инвестирует в развитие технологий добычи газа, а также является крупнейшим производителем сланцевого газа в Китае, отметил эксперт. В этом контексте заявление компании могло быть сделано ради повышения инвестиционных ожиданий, заключил эксперт.
В PetroChina и посольстве Китая в Москве на момент публикации не ответили на запросы «Известий».