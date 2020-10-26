Импорт и упущение: откажется ли Китай от СПГ из России

Китай может снизить закупку российского СПГ в ближайшие годы. Речь идет о 5–8 млрд куб. м в год на сумму до $1,5 млрд, подсчитали для «Известий» аналитики. Ранее китайская нефтегазовая компания PetroChina представила оптимистичный прогноз о ситуации с газом в стране. В компании считают, что спрос в Поднебесной в перспективе 15 лет удвоится, но большая часть потребляемого в 2035 году газа будет обеспечена за счет собственной добычи. Глава Минэнерго России Александр Новак ранее прогнозировал, что доля России на мировом рынке СПГ может составить 25%. Но без китайского рынка достичь этого показателя будет проблематично, считают эксперты.

Производственный рост

Прогноз о ситуации с газом PetroChina представила на отраслевой конференции в Шанхае 20 октября, указывает издание Petroleum Economist. По словам представителя компании, годовой спрос Китая в течение следующих 15 лет может удвоиться, достигнув 620 млрд куб. м в год к 2035 году. При этом большая часть потребляемого голубого топлива, по прогнозу PetroChina, будет обеспечена собственной добычей.

К 2035 году внутренние мощности газоснабжения Поднебесной достигнут 520 млрд куб. м в год, включая 220 млрд куб. м обычного газа, 100 млрд сланцевого газа, 50 млрд метана угольных пластов и 150 млрд синтетического природного газа угольного происхождения, указано в работе.

Импорт и упущение Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Chan

— Прогноз вполне реалистичен, учитывая, насколько сильно расширяется область применения природного газа и СПГ. Китай в ближайшие годы останется одной из самых быстрорастущих экономик мира, сохранив за собой статус мировой фабрики. Конечно, им понадобятся колоссальные объемы энергоносителей для обеспечения работы транспорта и промышленных предприятий, — отметила аналитик ИК QBF Ксения Лапшина.

Если собственное производства газа действительно вырастет, как прогнозирует PetroChina, Китай может как снизить объемы импортируемого топлива, так и пересмотреть участие в новых проектах, считает эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

Рисковые перспективы

Сейчас в Китай российский газ поставляют несколько компаний: «Газпром» через газопровод «Сила Сибири», НОВАТЭК свой СПГ с проекта «Ямал СПГ» через Северный морской путь, а также незначительные объемы Sakhalin Energy.

Поставки через «Силу Сибири» будут только увеличиваться, так как подкреплены долгосрочным соглашением, сказал Игорь Юшков. Договор на поставку топлива между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией был подписан в мае 2014 года на 30-летний срок. По нему объем контрактных поставок «Газпрома» в Китай в 2020 году составит 5 млрд куб. м, в 2021 году — 10 млрд, а в 2022-м — 15 млрд, сообщал в конце 2019 года начальник департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

Импорт и упущение Укладка Восточного маршрута газопровода «Сила Сибири» в китайской провинции Хэбэй Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Liu Chan

Если поставки газа через «Силу Сибири» вне зоны риска, то от покупки российского СПГ Китай может отказаться, считают эксперты. Речь о возможных потерях 5–8 млрд куб. м в год стоимостью до $1,5 млрд, подсчитал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В НОВАТЭКе не опасаются сокращения поставок, поскольку у «Ямал СПГ» заключены долгосрочные контракты, в том числе с китайскими потребителями, сказали «Известиям» в компании. Поднебесная — второй по величине потребитель СПГ в мире и один из наиболее перспективных энергетических рынков, добавили в НОВАТЭКе.

В зоне риска может оказаться новый проект «Сила Сибири – 2» — магистральный газопровод из России в Китай через территорию Монголии, полагает Игорь Юшков. В начале сентября 2020 года стало известно, что «Газпром» начал его проектировать. Экспортная мощность может составить до 50 млрд куб. м газа в год.

Ощутимая потеря

В перспективе доля России на глобальном рынке СПГ может достигнуть 25% от общемирового объема, заявлял недавно глава Минэнерго Александр Новак. Но без китайского рынка достичь такого показателя будет проблематично, полагает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Импорт и упущение Завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» в морском порту Саббета Карского моря Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Четверть мирового рынка СПГ и так амбициозная задача, а без поставок в Китай ее реализация для России в принципе маловероятна. Конечно, сегодня основные поставки газа из нашей страны приходятся на Европу, но Китай будет увеличивать объемы потребления и является важным и перспективным рынком, — отметил эксперт.

«Известия» направили запрос в Минэнерго. Там на момент публикации не ответили.

Прогнозы и реальность

Риск, что Китай сократит импорт газа, действительно есть, полагает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Но при этом остается под сомнением возможность столь явного роста производства внутри Поднебесной, считает он. Прогнозы бурного увеличения внутреннего производства должны подкрепляться фактическим результатами, указал эксперт. В последние годы внутренний спрос в Китае увеличивался быстрее внутреннего производства, подчеркнул аналитик.

— Китай уже более пяти лет назад поставил задачу нарастить внутреннее производство за счет сланцевого газа и метана угольных пластов. Однако, как показал практический опыт, возникло достаточно много технических сложностей. Себестоимость производства также снижается достаточно медленно, официальные прогнозы и прогнозы компаний регулярно не сбываются, — объяснил Марсель Салихов.

В 2019 году добыча сланцевого газа в Китае составила около 15 млрд куб. м — втрое больше, в 2015-м (4,8 млрд куб. м). Но это примерно на четверть ниже, чем ожидалось по официальным прогнозам.

Внутренняя добыча газа в Китае будет расти, но ее будет недостаточно для того, чтобы обеспечить растущий спрос, указано в презентации «Газпрома», с которой ознакомились «Известия». Производство, вероятно, достигнет 300 млрд куб. м к 2035 году. Потребление же к этому сроку может достигнуть 610 млрд куб. м, говорится в материалах компании.

Прогноз PetroChina выглядит маловероятным, считает Александр Фролов. В Китае уже делалось немало прогнозов по поводу роста собственного производства газа. Но далеко не все из них оказались корректны, заметил он. PetroChina инвестирует в развитие технологий добычи газа, а также является крупнейшим производителем сланцевого газа в Китае, отметил эксперт. В этом контексте заявление компании могло быть сделано ради повышения инвестиционных ожиданий, заключил эксперт.

Импорт и упущение Фото: REUTERS/Muyu Xu

В PetroChina и посольстве Китая в Москве на момент публикации не ответили на запросы «Известий».