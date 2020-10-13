Спрос на минус: стоит ли ждать отрицательных цен на газ в Европе

Переизбыток предложения на европейском рынке газа может сложиться уже в 2021 году, заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. Негативное влияние на ситуацию еще до пандемии оказывали вторая подряд теплая зима и избыточные запасы газа в хранилищах, отметила она. В минувшем апреле аналогичная ситуация на нефтяном рынке привела к отрицательному значению стоимости нефти WTI. За «бочку» тогда пришлось доплачивать $37,63. Однако в «Газпром экспорте» уверены, что, несмотря на сильную турбулентность рынка, российский трубопроводный газ является фактором, его уравновешивающим: снижение физических поставок уже привело к росту цен на спотовом рынке, отмечают в компании. Эксперты, опрошенные «Известиями», полагают, что в ближайшем будущем отрицательные цены на газ мы вряд ли увидим, хотя и не исключают их сильного падения. В то же время аналитики ожидают более суровую зиму, что сыграет на стороне газового рынка даже в условиях пандемии.

Виноват ли СПГ

Причины возникновения дисбаланса на европейском рынке газа по-прежнему сохраняются — переизбыток сырья можно будет наблюдать и в следующем году. Об этом глава «Газпром экспорта» заявила, выступая на онлайн-конференции Flame.

— Я хотела бы предостеречь всех, кто слишком оптимистично настроен по поводу восстановления рынка. Большинство вызовов и угроз по-прежнему существуют. Одна из них — общий переизбыток, который, вероятно, мы увидим и в 2021 году. Также нельзя ожидать сокращения поставок СПГ в Европу, — сказала Елена Бурмистрова.

На переизбыток предложения еще до пандемии коронавируса оказывали негативное влияние вторая подряд теплая зима и избыточные запасы газа в хранилищах, отметила она. Еще одной — и не менее важной — причиной дисбаланса стали рекордные поставки СПГ, которые продолжались, даже несмотря на существенное снижение цен. Так, по данным IHS Markit, в I и II кварталах 2020 года изменения в поставках СПГ год к году составили 17%. При этом доля США в них выросла на 128,9% — с 7,6 до 17,4 млрд кубометров. Спотовые цены на газ на хабе TTF, по данным Reuters, снизились более чем в два раза c $126,14 за тысячу кубометров в январе до $57,06 в июне.

— Я не виню поставщиков СПГ и отчасти понимаю их мотивы. Но так или иначе реальность ясна: СПГ стал своего рода дестабилизирующим фактором, который резко усилил рыночные потрясения, — отметила Бурмистрова.

Основные экспортеры трубопроводного газа в Европу (в том числе и «Газпром») уже отказались от идеи увеличения экспорта и компенсации снижения доходов, добавила она. По словам главы «Газпром экспорта», компания не пыталась любой ценой компенсировать падение продаж, а для минимизации негативного влияния на цены продавала газ через свою электронную площадку с более длительными сроками поставки. Кроме того, во время летнего ремонта экспортных трубопроводов монополия забирала газ из подземных хранилищ газа (ПХГ) вместо наращивания поставок по альтернативным маршрутам.

Хранилища не пустуют

— Мы уверены, что наша стратегия поможет стабилизировать рынок. Фактически это уже происходит. Спотовые цены восстанавливаются по мере роста спроса и приближающейся зимы. Растут и потоки российского газа. С конца августа они держатся на уровне 500 млн куб. м в сутки, — заключила Елена Бурмистрова.

Спотовые цены на газ на хабе TTF, по данным Reuters, действительно выросли с $57,06 за тысячу кубометров в июне до $154 в октябре. Однако и хранилища заполнены почти на 100%. По данным Gas Infrastructure Europe, максимальная заполненность европейских ПХГ в октябре прошлого года составила 105,3 млрд куб. м. По состоянию на конец нынешнего августа она достигала 90,93%, или 98 млрд куб. м. А к 10 октября хранилища были заполнены уже на 95,67%. При этом именно в октябре, по сути, и начинается отбор газа.

Однако рынок опять начинает лихорадить: мировую экономику захлестывает вторая волна коронавируса. А ведь только за первое полугодие, во время карантина, меры по борьбе с COVID-19 привели к негативным изменениям на рынке энергетики ЕС.



«Широко распространенные меры изоляции, связанные с пандемией коронавируса COVID-19 в ЕС, серьезно повлияли на образ жизни, экономику и энергетические рынки во II квартале 2020 года, — говорится в отчете Еврокомиссии. — Потребление газа в ЕС снизилось на 10% — до 8 млрд кубометров по сравнению со II кварталом 2019 года, в основном из-за падения спроса на газ в промышленности, сокращения использования газа в производстве электроэнергии и снижения потребностей в закачке в хранилища».

Именно такие условия — заполненность хранилищ и турбулентность на рынке — привели к тому, что 20 апреля 2020 года фьючерсный контракт на американскую легкую нефть WTI с поставкой в мае завершил торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель. Иными словами, за «бочку» пришлось доплачивать.

С надеждой на холод

Однако опрошенные «Известиями» эксперты считают, что на европейском рынке газа такой сценарий вряд ли повторится. Отрицательных цен на газ за всю историю его продаж не было, отметил замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

— И, думаю, не будет. Может быть, на какие-то производные инструменты. Загрузка ПХГ в ЕС уже отстает от прошлогодней, хотя почти весь год остаточные запасы были значительно выше. Даже сильное снижение цены возможно, только если опять будет очень теплая зима и локдаун из-за пандемии, — полагает собеседник «Известий».

С коллегой соглашается и директор по исследованиям VYGON.Consulting Мария Белова.

— Сценарий отрицательных цен на газ в Европе в свете второй волны COVID-19 полностью исключен. Во-первых, осенне-зимний период — это сезон повышенного спроса на газ во многом благодаря отопительному сезону, который в большей степени зависит от температуры воздуха, нежели от коронавируса, — подчеркнула она.

Если по состоянию на 10 октября 2020 года европейские ПХГ заполнены на 95,7%, то годом ранее их заполненность составляла 97% и ценового коллапса тогда не случилось, напомнила эксперт.

— Опираясь на статистику прошлого года, можно прогнозировать, что снижение уровня запасов ПХГ может начаться в конце октября, — считает Мария Белова. — Так, к концу 2019 года они сократились до 88,3%. И это притом, что тогда существовал значительный риск остановки транзита газа по территории Украины — следовательно, отбор газа из ПХГ в этом году при аналогичном температурном режиме должен быть более значительным. Прогнозировать погоду достаточно сложно, однако некоторые эксперты ожидают более суровую зиму, что сыграет на стороне газового рынка даже в условиях пандемии. Кроме того, нельзя забывать и об украинских ПХГ, которые уже успешно используются европейскими трейдерами. Сегодня эти подземные мощности заполнены на 90%.

Если апрельского нефтяного сценария с отрицательными ценами на газовом рынке и удастся избежать, избыток предложения всё равно останется, заключила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. По подсчетам компании, в 2021 году потребление голубого топлива может снизиться на 6–8% по сравнению с 2020-м.