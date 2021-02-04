 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Белый дом объявил о приостановке вывода американских войск из Германии
Общество
ГП выявила более 9,2 тыс. нарушений в сфере защиты животных в 2020 году
Мир
Генерал СБУ предсказал сжатие Украины до Киевского княжества
Общество
Открыта продажа билетов на поезда между Москвой и Минском
Мир
Глава CNN Джефф Цукер заявил о намерении уйти в отставку
Экономика
В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом на Дальнем Востоке
Экономика
Захарова заявила об отсутствии влияния санкций в отношении СП-2 на позицию РФ
Общество
Путин посмертно наградил орденом Мужества погибших в Красноярске спасателей
Экономика
Решетников анонсировал новые меры по борьбе с безработицей в России
/

Отключили газ: утверждено наказание за продажу и рекламу закиси азота

Президент подписал соответствующие поправки в КоАП РФ
Фото: Global Look Press/Gerard Bottino/Keystone Press Agency
Главный слайд
Начало статьи
Отключили газ: утверждено наказание за продажу и рекламу закиси азота
2021-02-04 18:35:14">
2021-02-04 18:35:14
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пропаганда употребления закиси азота, а также распространение в Сети информации о том, где можно приобрести это вещество, известное как веселящий газ, отныне запрещены в России. Президент Путин подписал 4 февраля соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Кто и как будет наказывать за незаконный «газооборот», выясняли «Известия».

Штрафные санкции до 150 тысяч рублей

Новая ст. 6.13¹, запрещающая пропаганду закиси азота, пополнила раздел КоАП РФ, посвященный правонарушениям, посягающим на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. Норма запрещает пропаганду, в том числе в интернете, и распространение информации о реализации этого химического соединения, если это не связано с производством продуктов питания, а также с медицинским, промышленным или техническим использованием.

Законодатель установил существенные штрафы. Для граждан — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, на предпринимателей и должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Самые существенные санкции ждут нарушителей-юрлиц, которым придется уплатить в казну от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Отключили газ
Отключили газ: утверждено наказание за продажу и рекламу закиси азота
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.13¹ кодекса, относятся к подведомственности судей. Правом составлять протоколы о таких административных правонарушениях наделяются должностные лица органов внутренних дел (полиции), — пояснил член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

Законопроект в январе был принят Госдумой в третьем чтении, а позже одобрен Советом Федерации. Запрет на розничную продажу «веселящего газа» (закись азота) частным лицам и пропаганду его реализации вступил в силу с 1 января.

Газовая атака

Предпосылками для введения запретительных мер стали растущая популярность нецелевого использования закиси азота (N₂O) и опасность для здоровья граждан. Изначально это соединение применялось в стоматологии в качестве анестетика.

— По данным ВОЗ, закись азота занимает 4–7-е место в мире по популярности у подростков в качестве наркотика. Употребляя закись азота не по назначению, человек подвергает свое здоровье серьезным рискам вплоть до летального исхода, — говорит Уваров.

По словам одного из авторов законопроекта председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, употребление газа наряду с наркотиками и алкоголем является одним из факторов, разрушающих здоровье детей. Как указал депутат, особое беспокойство вызывает рост числа случаев употребления «веселящего газа» в школах несовершеннолетними.

Отключили газ
Отключили газ: утверждено наказание за продажу и рекламу закиси азота
Фото: Global Look Press/Annette Birschel/dpa

«Вдыхание закиси азота в небольших количествах приводит к состоянию эйфории, сопровождающемуся беспричинным смехом и галлюцинациями. Именно эти свойства закиси азота сделали препарат широко известным в народе как «веселящий газ», — объяснялось в пояснительной записке к поправке. Это может превратить человека в инвалида или привести к трагедии, например, если вдыхание паров сопряжено с управлением автомобилем.

По данным Минздрава, целенаправленное вдыхание закиси азота приводит к нарушениям сердечного ритма, недостаточности кровообращения, угнетенному состоянию.

Полный запрет на оборот закиси азота не вводится, поскольку вещество широко используется в промышленности и медицине.

Давняя проблема

Проблеме употребления закиси азота в качестве средства одурманивания уже больше 10 лет.

— Особую популярность это вещество приобрело в молодежной среде сразу после запрета курительных смесей. В Москве одним из генераторов моды на «веселящий газ» стала тусовка любителей дорогих авто, которая собиралась неподалеку от смотровой площадки на Воробьевых горах. Предприимчивые дельцы возили в салонах своих авто несколько баллонов и продавали в резиновых шариках. Они зарабатывали огромные деньги — затраты были минимальными. Проводились рейды по выявлению продавцов газа, но ничего с ними сделать полиция не могла, так как не было правовой базы. Позже мода перекочевала в ночные клубы, — рассказал «Известиям» источник в одном из подразделений столичной полиции. По его словам, состояние одурманивания газом было причиной нескольких серьезных ДТП с пострадавшими и погибшими.

Отключили газ
ДТП на Невском проспекте 23 февраля 2020 года

ДТП на Невском проспекте 23 февраля 2020 года

Фото: соцсети

Напомним, в феврале прошлого года уроженец Азербайджана Мурад Касымов выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов — два из них впоследствии скончались от травм, трое получили увечья. Рассматривалась версия, что виновник накануне вдыхал «веселящий газ», из-за чего и потерял контроль над автомобилем.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021