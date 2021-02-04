Отключили газ: утверждено наказание за продажу и рекламу закиси азота

Пропаганда употребления закиси азота, а также распространение в Сети информации о том, где можно приобрести это вещество, известное как веселящий газ, отныне запрещены в России. Президент Путин подписал 4 февраля соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Кто и как будет наказывать за незаконный «газооборот», выясняли «Известия».

Штрафные санкции до 150 тысяч рублей

Новая ст. 6.13¹, запрещающая пропаганду закиси азота, пополнила раздел КоАП РФ, посвященный правонарушениям, посягающим на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. Норма запрещает пропаганду, в том числе в интернете, и распространение информации о реализации этого химического соединения, если это не связано с производством продуктов питания, а также с медицинским, промышленным или техническим использованием.

Законодатель установил существенные штрафы. Для граждан — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, на предпринимателей и должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Самые существенные санкции ждут нарушителей-юрлиц, которым придется уплатить в казну от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Отключили газ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.13¹ кодекса, относятся к подведомственности судей. Правом составлять протоколы о таких административных правонарушениях наделяются должностные лица органов внутренних дел (полиции), — пояснил член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

Законопроект в январе был принят Госдумой в третьем чтении, а позже одобрен Советом Федерации. Запрет на розничную продажу «веселящего газа» (закись азота) частным лицам и пропаганду его реализации вступил в силу с 1 января.

Газовая атака

Предпосылками для введения запретительных мер стали растущая популярность нецелевого использования закиси азота (N₂O) и опасность для здоровья граждан. Изначально это соединение применялось в стоматологии в качестве анестетика.

— По данным ВОЗ, закись азота занимает 4–7-е место в мире по популярности у подростков в качестве наркотика. Употребляя закись азота не по назначению, человек подвергает свое здоровье серьезным рискам вплоть до летального исхода, — говорит Уваров.

По словам одного из авторов законопроекта председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, употребление газа наряду с наркотиками и алкоголем является одним из факторов, разрушающих здоровье детей. Как указал депутат, особое беспокойство вызывает рост числа случаев употребления «веселящего газа» в школах несовершеннолетними.

Отключили газ Фото: Global Look Press/Annette Birschel/dpa

«Вдыхание закиси азота в небольших количествах приводит к состоянию эйфории, сопровождающемуся беспричинным смехом и галлюцинациями. Именно эти свойства закиси азота сделали препарат широко известным в народе как «веселящий газ» , — объяснялось в пояснительной записке к поправке. Это может превратить человека в инвалида или привести к трагедии, например, если вдыхание паров сопряжено с управлением автомобилем.

По данным Минздрава, целенаправленное вдыхание закиси азота приводит к нарушениям сердечного ритма, недостаточности кровообращения, угнетенному состоянию.

Полный запрет на оборот закиси азота не вводится, поскольку вещество широко используется в промышленности и медицине.

Давняя проблема

Проблеме употребления закиси азота в качестве средства одурманивания уже больше 10 лет.

— Особую популярность это вещество приобрело в молодежной среде сразу после запрета курительных смесей. В Москве одним из генераторов моды на «веселящий газ» стала тусовка любителей дорогих авто, которая собиралась неподалеку от смотровой площадки на Воробьевых горах. Предприимчивые дельцы возили в салонах своих авто несколько баллонов и продавали в резиновых шариках. Они зарабатывали огромные деньги — затраты были минимальными. Проводились рейды по выявлению продавцов газа, но ничего с ними сделать полиция не могла, так как не было правовой базы. Позже мода перекочевала в ночные клубы, — рассказал «Известиям» источник в одном из подразделений столичной полиции. По его словам, состояние одурманивания газом было причиной нескольких серьезных ДТП с пострадавшими и погибшими.

Отключили газ ДТП на Невском проспекте 23 февраля 2020 года Фото: соцсети

Напомним, в феврале прошлого года уроженец Азербайджана Мурад Касымов выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов — два из них впоследствии скончались от травм, трое получили увечья. Рассматривалась версия, что виновник накануне вдыхал «веселящий газ», из-за чего и потерял контроль над автомобилем.