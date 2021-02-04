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Путин утвердил закон о штрафах за пропаганду и рекламу «веселящего газа»

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Президент России Владимир Путин утвердил административную ответственность за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота). Соответствующий закон был подписан главой государства и опубликован в четверг, 4 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Поправки вносятся Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В частности, он дополняется отдельной статьей 6.13 «Пропаганда закиси азота».

Так, за пропаганду или незаконную рекламу «веселящего газа» установлен для граждан штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Помимо этого, в административном порядке может быть приостановлена деятельность ИП и юридических лиц на срок до 30 суток.

Законопроект был принят Государственной думой в третьем чтении 26 января. Как отмечалось, в нижней палате парламента надеются, что запрет позволит сохранить здоровье граждан, так как закись азота зачастую действует на организм как наркотик. На следующий день его одобрил Совет Федерации.

С 1 января в России вступил в силу запрет на розничную продажу «веселящего газа» не в медицинских или промышленных целях, а также на его пропаганду, в том числе в интернете.

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