В России вступил в силу запрет на розничную продажу «веселящего газа»

С 1 января 2021 года вступил в силу закон, запрещающий в России розничную продажу физическим лицам закиси азота N2O («веселящего газа»), а также его пропаганду в интернете.

Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 29 декабря.

Закон уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещает его использование и потребление гражданами не по назначению «в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью». Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе и закись азота, будет определять правительство.

Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.

Запрещается также реализация и сбыт такой продукции в немедицинских целях и не в производстве пищевой продукции, а также пропаганда, в том числе в Сети, использования вещества и распространение информации о его реализации.

Как сообщил один из авторов законопроекта, депутат Наталья Костенко, было решено ускорить срок его вступления в силу из-за наличия большого количества сайтов, продающих и рекламирующих закись азота как развлечение, пишет ТАСС.

Пакет законов, в том числе запрещающий продажу «веселящего газа», Совет Федерации одобрил 25 декабря.