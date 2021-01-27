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Совфед одобрил закон о штрафах за пропаганду и рекламу «веселящего» газа

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Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота). Такое решение было принято на пленарном заседании в среду, 27 января.

Соответствующие поправки вносятся Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В частности, он дополняется отдельной статьей 6.13 «Пропаганда закиси азота».

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За пропаганду или незаконную рекламу «веселящего» газа установлен для граждан штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Помимо этого, в административном порядке может быть приостановлена деятельность ИП и юридических лиц на срок до 30 суток.

Как следует из документа, штрафы предусмотрены за пропаганду, «в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, использования (потребления) закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического применения влечет наложение административного штрафа на граждан».

Соответствующий закон был принят Государственной думой в третьем чтении 26 января. Как отмечалось, в нижней палате парламента надеются, что запрет позволит сохранить здоровье граждан, так как закись азота зачастую действует на организм как наркотик.

С 1 января в России вступил в силу запрет на розничную продажу «веселящего» газа не в медицинских или промышленных целях, а также на его пропаганду, в том числе в интернете.

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