Власти оценили последствия остановки транзита газа в Калининград через Литву

Приостановка транзита газа в Калининград через Литву не отразится на потребителях. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

По его словам, регион обеспечен надежными и стабильными поставками газа.

«Данная ситуация не отражается на потребителях, в Калининградской области обеспечены надежные и стабильные поставки газа. Прохождение осенне-зимнего периода идет в штатном режиме», — подчеркнул он.

О том, что транзит российского газа через Литву в Калининград временно остановлен по просьбе «Газпрома», ранее в этот же день сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid. Топливо поставляется в этот регион России транзитом через Литву и Белоруссию.

В самой российской нефтегазовой компании причины приостановки транзита не уточняли.

«Газпром» и литовская АВ Amber Grid в 2015 году заключили договор на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Документ действует до 2025 года и предполагает транзит газа в объеме до 2,5 млрд куб. м в год. Топливо поступает по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.