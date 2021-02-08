Захарова назвала беспардонной политику Запада в отношении России

Политика Запада в свете последних заявлений в отношении России беспардонна и лишена здравого смысла. Об этом заявила в понедельник, 8 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила про заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сделанные в ходе его визита в Москву и по его итогам.

Захарова отметила, что после возвращения «показания» Борреля скорректировали, но кто это сделал, остается только догадываться.

«И он начал рассказывать совершенно иные вещи. Включился целый рой околобрюссельских СМИ, обозревателей, журналистов. Делайте сами выводы о том, насколько сейчас грубо и беспардонно и вообще вне какой-то дипломатической практики и, наверное, уже здравого смысла Запад ведет свою политику», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По итогам визита в Россию Боррель 6 февраля осудил решение российских властей о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. По его словам, это якобы свидетельствует об отсутствии у России интереса к нормализации отношений с Европой. Кроме того, Боррель сообщил, что Брюссель может ввести новые санкции против Москвы в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека.

Заявление дипломата было опубликовано 7 февраля на сайте Европейской службы внешних связей. При этом во время визита в Москву Боррель хоть и признал, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, но выступил за сохранение дипломатических каналов для обмена мнениями.

МИД РФ 8 февраля выразил удивление тем, как глава европейской дипломатии оценил итоги своего визита, так как его оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.