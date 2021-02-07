Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России

Масочный режим в России может быть отменен не раньше конца весны 2021 года. Об этом 7 февраля заявили опрошенные РБК вирусологи.

«Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего к лету пойдет резкий спад. Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет», — рассказала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

По ее словам, в целом для отмены масочного режима нужно, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Кроме того, необходимо провести вакцинацию населения.

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России как неплохую и предположил, что в начале весны можно будет избежать всплеска заболеваемости.

«Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры», — сказал он.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что масочный режим могут отменить в апреле-мае. При этом осенью может наступить новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями, поэтому есть вероятность, что масочный режим будет при необходимости вводится в отдельных учреждениях.

28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Кроме того, она отметила, что антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

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