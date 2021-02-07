Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Премьер Японии выразил сожаление об отсутствии мирного договора с РФ
Спорт
Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC
Общество
Службы МЧС переведены на усиленный режим работы из-за погоды
Спорт
Сборная России по теннису выиграла Кубок АТР
Мир
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
Интернет
МЧС России открыло официальное сообщество в TikTok
Общество
Российским вузам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля
Наука
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой
Мир
FT заявила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР
Сюжет:

Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масочный режим в России может быть отменен не раньше конца весны 2021 года. Об этом 7 февраля заявили опрошенные РБК вирусологи.

Безмерно рады: в регионах смягчают антиковидные ограничения
Вирусологи предупреждают, что пока рано отказываться от запрета на массовые мероприятия и масочного режима

«Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего к лету пойдет резкий спад. Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет», — рассказала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

По ее словам, в целом для отмены масочного режима нужно, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Кроме того, необходимо провести вакцинацию населения.

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России как неплохую и предположил, что в начале весны можно будет избежать всплеска заболеваемости.

«Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры», — сказал он.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что масочный режим могут отменить в апреле-мае. При этом осенью может наступить новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями, поэтому есть вероятность, что масочный режим будет при необходимости вводится в отдельных учреждениях.

28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Кроме того, она отметила, что антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021