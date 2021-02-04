Соболь оштрафовали на 1 тыс. рублей за неповиновение полиции

Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей сотрудницу ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь за неповиновение полиции. Об этом говорится в постановлении суда, которое поступило в «Известия» в четверг, 4 февраля.

«Постановлением судьи Солнцевского районного суда г. Москвы Соболь Л.Э. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Максимальная санкция по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции») предусматривает 15 суток ареста, но поскольку ребенку Соболь еще нет 14 лет, ей грозил только штраф до 1 тыс. рублей.

По словам адвоката активистки Владимира Воронина, ее оштрафовали за неповиновение полиции во время встречи блогера Алексея Навального в аэропорту «Внуково» 17 января.

Ранее в четверг следователи предъявили Соболь обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, которое создало угрозу массового заболевания людей на несанкционированной акции 23 января.

Воронин заявил, что планирует подал жалобу на решение суда отправить Соболь под домашний арест, пишет «Газета.ру».

За день незаконной акции до этого Симоновский суд Москвы оштрафовал ее на 250 тыс. рублей за повторное нарушение порядка проведения массовой акции в связи с призывами к участию в несанкционированной акции.

После задержания Соболь оштрафовали еще на 20 тыс. рублей за нарушение правил организации или проведения митинга. Затем Тверской районный суд принял решение отправить ее под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм на акции 23 января. Женщина находится под домашним арестом. Свою вину она не признала.

Ранее, 17 января, Соболь и других соратников Навального задержали во Внуково, куда должен был приземлиться самолет с блогером. Однако самолет с блогером приземлился в Шереметьево «по техническим причинам». Навального задержали в воздушной гавани сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. Россиянин возвращался из Берлина, где лечился в клинике «Шарите».

В берлинский аэропорт россиянина привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили сразу на летное поле. Германские журналисты рассказали, что блогер лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб ФРГ.

Во ФСИН отмечали, что с 29 декабря прошлого года Навальный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше». 18 января он был заключен под стражу до 15 февраля. Московский Симоновский суд 2 февраля заменил ему условный срок на реальный из-за многократных нарушений испытательного срока.