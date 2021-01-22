Суд оштрафовал Соболь на 250 тыс. рублей

Симоновский суд Москвы оштрафовал в пятницу, 22 января, на 250 тыс. рублей юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь за повторное нарушение порядка проведения массовой акции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд назначил Соболь административный штраф в размере 250 тыс. рублей», — цитирует представителя суда «РИА Новости».

Соболь задержали накануне. Протокол на нее составлен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение порядка проведения массовой акции»). Речь идет о призывах приходить на несанкционированную акцию в Москве, запланированную на 23 января.

Санкция статьи предусматривает штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Ранее в этот же день в пресс-службе Савеловского суда Москвы «Известиям» сообщили, что пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток за призыв участвовать в несанкционированной акции в предстоящую субботу.

21 января МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать их к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах, передает RT. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

Замглавы министерства Александр Горовой сообщил, что в этот день квазиполитики анонсировали несанкционированные мероприятия по всей стране.

Кроме того, в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.

Помимо этого, в интернете запустили 21 января хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

Принимая участие в незаконных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

20 января Роскомнадзор (РКН) потребовал от соцсети TikTok удалить и прекратить распространение видео с призывами несовершеннолетних к участию в незаконных акциях. Ведомство также потребовало от руководства «ВКонтакте» пресекать вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях. За нарушение соцсетям грозит штраф, передает НСН.