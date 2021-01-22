Суд арестовал пресс-секретаря Навального на девять суток

Савеловский суд Москвы арестовал на девять суток пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш за призыв участвовать в несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе суда в пятницу, 22 января.

Суд признал Ярмыш виновной по ч. 2 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий».

Ей назначено наказание в виде административного ареста на девять суток. Срок административного ареста исчисляется с момента задержания.

Ярмыш задержали накануне. В тот же день была задержана юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь за призывы выходить на несанкционированные митинги 23 января. Пока заседание суда по ее административному делу не состоялось.

21 января МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать их к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах, передает RT. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

Замглавы министерства Александр Горовой сообщил, что в этот день квазиполитики анонсировали несанкционированные мероприятия по всей стране.

Кроме того, в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.

20 января Роскомнадзор (РКН) потребовал от соцсети TikTok удалить и прекратить распространение видео с призывами несовершеннолетних к участию в незаконных акциях. Ведомство также потребовало от руководства «ВКонтакте» пресекать вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях. За нарушение соцсетям грозит штраф, передает НСН.

Кроме того, в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов либо арест на срок до 15 суток.