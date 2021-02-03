В МИДе оценили возможность введения Западом новых санкций против России

Странам Запада не нужен повод для введения антироссийских санкций, они всегда могут его придумать. Об этом заявила 2 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали возможные санкции из-за приговора блогеру Алексею Навальному.

«Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году. Это политика попытки сдерживания осуществляется на протяжении уже многих лет», — указала Захарова.

Говоря о призывах главы МИД Германии Хайко Мааса отпустить Навального, она отметила, что Берлин тратит много слов «на осуждения, призывы и требования», вместо того чтобы ответить «меньшим количеством слов и букв, что же было в суперзасекреченных анализах Навального».

В тот же день Захарова призвала западные страны не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься собственными проблемами. Официальный представитель МИД РФ объяснила, что заявления западных политиков «посыпались» практически сразу после оглашения приговора. Также она обратила внимание на то, что все заявления «как под копирку написаны».

Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде накануне удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

В суде была ранее доказана его вина в деле о мошенничестве против компании «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании. При этом в ЕСПЧ признали, что дело против блогера не имеет политической мотивации.

Согласно правилам условного освобождения, Навальный должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц. По данным управления ФСИН, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока.

Ранее, 2 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде также отметил, что российской стороне до сих пор не были предоставлены данные о том, на каком основании эксперты западных стран сделали вывод об «отравлении» Навального. Министр указал, что такие действия совсем не вписываются в требования о транспарентности в этом и любом другом вопросе, с которыми выступают германские и прочие коллеги.

29 января Германия снова отказалась предоставить Генпрокуратуре России дополнительные данные в ответ на новый запрос по инциденту с Навальным.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, блогера перевели на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у него признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом взятые в РФ анализы показали отсутствие данных веществ. Немецкая сторона не предоставила никаких доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской Генпрокуратуры по данному вопросу.

18 января Генпрокуратура России в очередной раз указала, что полученные ответы Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы.