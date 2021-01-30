Казахстан увеличил число рейсов в Россию до трех раз в неделю

Авиарейсы из Казахстана в Россию начнут осуществлять трижды в неделю. Об этом в субботу, 30 января, сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 28 января 2021 года разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с одного до трех регулярных рейсов в неделю для каждой стороны», — отметили в ведомстве.

Кроме того, число рейсов в Казахастан из Турции вырастет на один в неделю по маршруту Анталья — Алма-Ата.

27 января сообщалось, что Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией. Три раза в неделю рейсы будут вылетать по направлениям Москва–Дели, до трех рейсов в неделю будет осуществляться по направлению Москва–Каир.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

В августе для россиян открылись Турция, Великобритания, Танзания. Затем в список добавились Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония.