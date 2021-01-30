Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Самарской области объявили 31 января днем траура по погибшим в ДТП
Общество
У участника незаконной акции в Петербурге обнаружили дома наркоферму
Происшествия
Три вертолета направлены к месту крупного пожара на северо-западе Москвы
Общество
Рестораны и «Детский мир» закроют в Москве 31 января из-за незаконной акции
Происшествия
Психологи МЧС окажут помощь родным погибших в ДТП под Самарой
Армия
Шесть боевых кораблей введут в состав Черноморского флота до конца года
Происшествия
В Приморье задержан призывавший в соцсетях к убийствам полицейских мужчина
Происшествия
Вор-альпинист обокрал петербуржцев на 20 млн
Общество
Слепакову и его семье стали угрожать после публикации стихов о несанкционированных акциях
Сюжет:

Казахстан увеличил число рейсов в Россию до трех раз в неделю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиарейсы из Казахстана в Россию начнут осуществлять трижды в неделю. Об этом в субботу, 30 января, сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Стоп снято: РФ и Грузия могут возобновить переговоры о границе в феврале
Тбилиси рассчитывает на восстановление турпотока через «Верхний Ларс»

«В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 28 января 2021 года разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с одного до трех регулярных рейсов в неделю для каждой стороны», — отметили в ведомстве.

Кроме того, число рейсов в Казахастан из Турции вырастет на один в неделю по маршруту Анталья — Алма-Ата.

27 января сообщалось, что Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией. Три раза в неделю рейсы будут вылетать по направлениям Москва–Дели, до трех рейсов в неделю будет осуществляться по направлению Москва–Каир.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

В августе для россиян открылись Турция, Великобритания, Танзания. Затем в список добавились Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021