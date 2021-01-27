Россия возобновила регулярное авиасообщение с четырьмя странами

Россия с 27 января возобновила регулярное авиасообщение, которое было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции, с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией.

Отмечается, что правительство России сняло ограничения на въезд для граждан этих стран. Таким образом, ожидается по два рейса в неделю по направлениям Москва–Ханой, Москва–Дели, Москва–Хельсинки и Санкт-Петербург–Хельсинки.

Три раза в неделю рейсы будут вылетать по направлениям Москва–Дели, а также ожидается увеличение до трех рейсов в неделю по направлению Москва–Каир, пишет ТАСС.

При этом 26 января представитель финского МВД Эриикка Койстинен сообщила, что въезд в Финляндию для россиян остается закрытым, несмотря на снятие ограничений на въезд с российской стороны. Действие ограничений на въезд иностранных граждан в Финляндии продлится по меньшей мере до 25 февраля.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.