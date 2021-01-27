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Стоп снято: РФ и Грузия могут возобновить переговоры о границе в феврале

Тбилиси рассчитывает на восстановление турпотока через «Верхний Ларс»
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Стоп снято: РФ и Грузия могут возобновить переговоры о границе в феврале
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2021-01-26 17:15:28
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Грузия надеется возобновить переговоры с российской стороной об открытии сухопутной границы для туристов уже в феврале. Об этом «Известиям» заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе. А до 2023 года Грузия намерена достроить параллельную трассу к КПП «Верхний Ларс». Сенатор, представитель РФ на переговорах с Тбилиси Григорий Карасин заявил «Известиям», что уже на этой неделе на уровне экспертов обеих стран пройдут переговоры по транспорту. Открытие границ и возобновление авиасообщения также будут затронуты. Пока оба этих вопроса зависят от эпидемиологической обстановки и политических моментов, отметил политик.

Февраль покажет

В Грузии продлили введенные на фоне пандемии ограничения до 1 февраля

Единственный действующий пункт пропуска между Россией и Грузией «Казбеги – Верхний Ларс» был закрыт еще 16 марта 2020 года из эпидемиологических соображений. Это решение не распространяется на тех граждан двух стран, которые хотят вернуться на родину, а также на грузоперевозки. Туристические поездки в обоих направлениях по-прежнему запрещены.

Представитель грузинского премьера Зураб Абашидзе уточнил «Известиям», что сухопутная граница между Россией и Грузией закрыта для туристов исключительно в связи с коронавирусом. Эпидемиологическую ситуацию предстоит оценить санитарным ведомствам обеих стран, если она будет удовлетворительной, то ограничения снимут, пояснил политик.

Будем надеяться, что переговоры (по открытию границы) возобновятся в феврале. Сейчас это связано только с эпидситуацией, решение должно быть принято с обеих сторон, безусловно. Сухопутная граница была закрыта в связи с вирусом, ее открытие тоже будет связано с этим, — уточнил Зураб Абашидзе.

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Тбилиси

Тбилиси

Фото: РИА Новости/Стрингер
Грузия отменит запрет на авиасообщение с 1 февраля

В Грузии с 28 ноября действуют строгие ограничительные меры для борьбы с пандемией: запрещена работа ресторанов, торговых объектов и общественного транспорта в крупных городах вплоть до 1 февраля. Общепит полностью перешел на режим доставки. Кроме этого, под запретом регулярная перевозка пассажиров, в том числе железнодорожная, автобусная и на такси.

До 1 февраля в стране действуют ограничения на регулярное международное авиасообщение, введенные из-за пандемии COVID-19. Из аэропортов Тбилиси и Кутаиси рейсы летают в ограниченное количество стран — в ФРГ, Италию, Австрию и другие европейские государства.

Сейчас в стране фиксируют в среднем 250-290 случаев заражения коронавирусом в сутки — по сравнению с декабрьскими 3 тыс. — это существенное улучшение. Поэтому уже в середине января глава минэкономразвития страны Натия Турнава заявила: правительство ведет переговоры с туроператорами и рассчитывает, что «в весенний сезон Грузия сможет безопасно принимать большее количество туристов». Министр, однако, не уточнила, о туристах из каких государств идет речь и будут ли включены в этот список россияне.

Вирус и политика

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В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что вопрос находится в ведении Федерального штаба по борьбе с коронавирусом. В МИД России заявили, что вопрос снятия ограничений на пересечение границы с Грузией «пока не стоит на повестке дня».

В связи с пандемией COVID властями Грузии введены ограничения на въезд иностранных граждан, в том числе российских, в страну. В России так же действуют санитарно-эпидемиологические ограничения. В обоих направлениях есть гуманитарные изъятия, — уточнили «Известиям» в министерстве.

На вопрос, когда восстановится авиасообщение между двумя странами, в МИДе напомнили: помимо санитарно-эпидемиологической ситуации по-прежнему действует Указ президента РФ от 21 июня 2019 года № 287 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации от преступных и иных противодействий», введенный в связи с «провокацией грузинских радикалов летом 2019 года».

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самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Условия отмены указа неоднократно озвучивались российскими официальными лицами, пояснили в МИД.

Однако представитель России на переговорах с Грузией Григорий Карасин уточнил «Известиям», что тема открытия границ и восстановления авиасообщения «никогда не исключалась с повестки дня».

Я полностью поддерживаю Зураба Ираклиевича в этом (в надежде, что переговоры возобновятся в феврале). Вопрос находится среди приоритетных тем, которые мы обсуждаем. Понятно, что здесь многое зависит от обстоятельств, прежде всего от коронавируса, борьбы с ним, реального положения дел. Конечно, здесь есть и элементы политические, но это всё обсуждается, — заверил политик.

Он отметил, что на конец января намечена встреча экспертов обеих стран по транспорту, в том числе и по ситуации на КПП Верхний Ларс. Будет обсуждаться тема открытия границ в феврале, сообщил Григорий Карасин.

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Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийский интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с «Известиями» отметил: открытие транспортного сообщения с Грузией актуально также в связи с недавней разблокировкой маршрутов на Южном Кавказе.

Мы понимаем, что там есть неразрешимые для грузин вопросы, но вне зависимости от них нам надо идти на это сближение, потому что мы должны развивать и туристические, и экономические отношения. Особенно сейчас, когда разрешился серьезный конфликт в Нагорном Карабахе — открываются дороги через Азербайджан в Армению, Иран и Турцию, — напомнил депутат.

Интерес к Грузии у россиян сохранился и спрос по-прежнему будет высок. Однако основной поток придется на летний сезон, с зимним горнолыжным отдыхом уже поздно, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

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Тбилиси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он уточнил, что открытие сухопутного сообщения для туристов не приведет к резкому росту потока из РФ в Грузию, поскольку большая часть путешественников привыкла добираться в закавказскую республику самолетом.

— Меньше будет, конечно, но поедут и там. Это полумеры, но с чего-то надо начинать, — резюмировал эксперт.

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Параллельный Ларс

Зураб Абашидзе также заявил, что в течение ближайших трех лет Тбилиси намерен построить тоннель на грузинском участке дороги к КПП «Верхний Ларс». Политик уточнил, что это станет улучшенной альтернативой ныне действующему маршруту между Россией и Грузией.

Он пройдет от Квешети до Коби в объезд самого сложного и опасного участка Коби-Гудаури автомобильной трассы Мцхета–Степанцминда–Ларс, ведущего к границе с Россией. Протяженность новой трассы составит 22,7 км, на ней построят шесть мостов и пять тоннелей, в том числе девятикилометровый тоннель под Крестовым перевалом, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Новый маршрут будет короче действующего на 12 км, что позволит существенно сократить время в пути.

— Это очень большой инфраструктурный проект, практически параллельный маршрут строится на сложном участке в сторону российской границы с грузинской территории. Речь идет о строительстве нескольких мостов, большого тоннеля. В этом году начинаются практические работы, — подчеркнул дипломат.

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На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс

На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс

Фото: РИА Новости/Владимир Иванов

Россию подключать не планируется, проект финансирует правительство Грузии с привлечением международных организаций, уточнил Зураб Абашидзе.

Новая дорога сделает КПП «Верхний Ларс» независимым от погодных условий. Каждую зиму из-за опасности схода лавин трассу закрывают, что приводит к скоплению большого количества фур на ней и сокращает пропускную способность. С 11 по 24 января Военную Грузинскую дорогу перекрывали три раза.

Следующая встреча Зураба Абашидзе и Григория Карасина должна пройти в очном формате в Праге в I квартале 2021 года — если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, говорится на сайте МИД РФ.

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