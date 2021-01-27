Стоп снято: РФ и Грузия могут возобновить переговоры о границе в феврале

Грузия надеется возобновить переговоры с российской стороной об открытии сухопутной границы для туристов уже в феврале . Об этом «Известиям» заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе. А до 2023 года Грузия намерена достроить параллельную трассу к КПП «Верхний Ларс» . Сенатор, представитель РФ на переговорах с Тбилиси Григорий Карасин заявил «Известиям», что уже на этой неделе на уровне экспертов обеих стран пройдут переговоры по транспорту . Открытие границ и возобновление авиасообщения также будут затронуты. Пока оба этих вопроса зависят от эпидемиологической обстановки и политических моментов, отметил политик .

Февраль покажет

Единственный действующий пункт пропуска между Россией и Грузией «Казбеги – Верхний Ларс» был закрыт еще 16 марта 2020 года из эпидемиологических соображений. Это решение не распространяется на тех граждан двух стран, которые хотят вернуться на родину, а также на грузоперевозки. Туристические поездки в обоих направлениях по-прежнему запрещены.

Представитель грузинского премьера Зураб Абашидзе уточнил «Известиям», что сухопутная граница между Россией и Грузией закрыта для туристов исключительно в связи с коронавирусом . Эпидемиологическую ситуацию предстоит оценить санитарным ведомствам обеих стран, если она будет удовлетворительной, то ограничения снимут, пояснил политик.

— Будем надеяться, что переговоры (по открытию границы) возобновятся в феврале . Сейчас это связано только с эпидситуацией, решение должно быть принято с обеих сторон, безусловно. Сухопутная граница была закрыта в связи с вирусом, ее открытие тоже будет связано с этим, — уточнил Зураб Абашидзе.

Стоп снято Тбилиси Фото: РИА Новости/Стрингер

В Грузии с 28 ноября действуют строгие ограничительные меры для борьбы с пандемией : запрещена работа ресторанов, торговых объектов и общественного транспорта в крупных городах вплоть до 1 февраля. Общепит полностью перешел на режим доставки. Кроме этого, под запретом регулярная перевозка пассажиров, в том числе железнодорожная, автобусная и на такси.

До 1 февраля в стране действуют ограничения на регулярное международное авиасообщение, введенные из-за пандемии COVID-19. Из аэропортов Тбилиси и Кутаиси рейсы летают в ограниченное количество стран — в ФРГ, Италию, Австрию и другие европейские государства.

Сейчас в стране фиксируют в среднем 250-290 случаев заражения коронавирусом в сутки — по сравнению с декабрьскими 3 тыс. — это существенное улучшение. Поэтому уже в середине января глава минэкономразвития страны Натия Турнава заявила: правительство ведет переговоры с туроператорами и рассчитывает, что «в весенний сезон Грузия сможет безопасно принимать большее количество туристов» . Министр, однако, не уточнила, о туристах из каких государств идет речь и будут ли включены в этот список россияне.

Вирус и политика

В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что вопрос находится в ведении Федерального штаба по борьбе с коронавирусом. В МИД России заявили, что вопрос снятия ограничений на пересечение границы с Грузией «пока не стоит на повестке дня».

— В связи с пандемией COVID властями Грузии введены ограничения на въезд иностранных граждан, в том числе российских, в страну. В России так же действуют санитарно-эпидемиологические ограничения . В обоих направлениях есть гуманитарные изъятия, — уточнили «Известиям» в министерстве.

На вопрос, когда восстановится авиасообщение между двумя странами, в МИДе напомнили: помимо санитарно-эпидемиологической ситуации по-прежнему действует Указ президента РФ от 21 июня 2019 года № 287 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации от преступных и иных противодействий», введенный в связи с «провокацией грузинских радикалов летом 2019 года» .

Стоп снято Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Условия отмены указа неоднократно озвучивались российскими официальными лицами, пояснили в МИД.

Однако представитель России на переговорах с Грузией Григорий Карасин уточнил «Известиям», что тема открытия границ и восстановления авиасообщения «никогда не исключалась с повестки дня».

— Я полностью поддерживаю Зураба Ираклиевича в этом (в надежде, что переговоры возобновятся в феврале). Вопрос находится среди приоритетных тем, которые мы обсуждаем . Понятно, что здесь многое зависит от обстоятельств, прежде всего от коронавируса, борьбы с ним, реального положения дел. Конечно, здесь есть и элементы политические, но это всё обсуждается, — заверил политик.

Он отметил, что на конец января намечена встреча экспертов обеих стран по транспорту, в том числе и по ситуации на КПП Верхний Ларс. Будет обсуждаться тема открытия границ в феврале, сообщил Григорий Карасин.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийский интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с «Известиями» отметил: открытие транспортного сообщения с Грузией актуально также в связи с недавней разблокировкой маршрутов на Южном Кавказе.

— Мы понимаем, что там есть неразрешимые для грузин вопросы, но вне зависимости от них нам надо идти на это сближение, потому что мы должны развивать и туристические, и экономические отношения . Особенно сейчас, когда разрешился серьезный конфликт в Нагорном Карабахе — открываются дороги через Азербайджан в Армению, Иран и Турцию, — напомнил депутат.

Интерес к Грузии у россиян сохранился и спрос по-прежнему будет высок. Однако основной поток придется на летний сезон, с зимним горнолыжным отдыхом уже поздно, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Стоп снято Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он уточнил, что открытие сухопутного сообщения для туристов не приведет к резкому росту потока из РФ в Грузию, поскольку большая часть путешественников привыкла добираться в закавказскую республику самолетом.

— Меньше будет, конечно, но поедут и там. Это полумеры, но с чего-то надо начинать , — резюмировал эксперт.

Параллельный Ларс

Зураб Абашидзе также заявил, что в течение ближайших трех лет Тбилиси намерен построить тоннель на грузинском участке дороги к КПП «Верхний Ларс» . Политик уточнил, что это станет улучшенной альтернативой ныне действующему маршруту между Россией и Грузией.

Он пройдет от Квешети до Коби в объезд самого сложного и опасного участка Коби-Гудаури автомобильной трассы Мцхета–Степанцминда–Ларс, ведущего к границе с Россией. Протяженность новой трассы составит 22,7 км, на ней построят шесть мостов и пять тоннелей, в том числе девятикилометровый тоннель под Крестовым перевалом, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Новый маршрут будет короче действующего на 12 км, что позволит существенно сократить время в пути.

— Это очень большой инфраструктурный проект, практически параллельный маршрут строится на сложном участке в сторону российской границы с грузинской территории. Речь идет о строительстве нескольких мостов, большого тоннеля. В этом году начинаются практические работы, — подчеркнул дипломат.

Стоп снято На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс Фото: РИА Новости/Владимир Иванов

Россию подключать не планируется, проект финансирует правительство Грузии с привлечением международных организаций, уточнил Зураб Абашидзе .

Новая дорога сделает КПП «Верхний Ларс» независимым от погодных условий. Каждую зиму из-за опасности схода лавин трассу закрывают, что приводит к скоплению большого количества фур на ней и сокращает пропускную способность. С 11 по 24 января Военную Грузинскую дорогу перекрывали три раза.