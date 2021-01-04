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Первый случай нового штамма коронавируса выявили в Грузии

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Первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции зарегистрирован в Грузии. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественного здравоохранения, передает телеканал «Рустави-2».

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Отмечается, что лаборатория Лугара Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здравоохранения изучила три подозрительных случая, новый штамм COVID-19 подтвердился в одном из них. Образцы были взяты в декабре.

Как уточняется, пациентом является мужчина старше 50 лет, его состояние оценивается как удовлетворительное. Мужчину изолировали, медики установили круг контактировавших с ним лиц.

Добавляется, что пациент прибыл в Грузию из другой страны, однако уже вернулся на ее территорию. Великобританию он не посещал.

По данным портала Worldometer на 4 января, число заболевших COVID-19 в Грузии достигло почти 230 тыс. За всё время пандемии скончались 2628 человек, выздоровели более 222 тыс. пациентов.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.

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