В Грузии продлили введенные на фоне пандемии ограничения до 1 февраля

Правительство Грузии решило не ослаблять с 16 января ограничения, введенные с 28 ноября в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 11 января, сообщила на брифинге министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

«Мы хотим до 1 февраля сохранить режим точечных ограничений. Нашей задачей является использовать эти две-три недели до 1 февраля для того, чтобы активно общаться с бизнесом», — приводит слова министра «Рустави 2».

Турнава также выразила надежду, что с 1 февраля «настанет безопасный период», тогда власти смогут начать снимать ограничения.

Кабинет министров Грузии на фоне распространения коронавируса принял решение запретить работу ресторанов, торговых объектов и общественного транспорта в крупных городах на период с 28 ноября по 31 января.

Кроме этого запрещалась регулярная перевозка пассажиров, в том числе железнодорожная, автобусная и на такси. Рестораны и объекты питания полностью перешли на режим доставки пищи.

В соответствии с решением Межведомственного координационного совета введенные ограничения в стране продолжились до 16 января. Послабления были введены с 24 декабря по 2 января в связи с новогодними праздниками.