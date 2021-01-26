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Глава МИД Грузии заболел COVID-19

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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил о выявлении у него коронавирусной инфекции. Об этом он написал во вторник, 26 января, в своем Facebook.

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По словам министра, он контактировал с заболевшим COVID-19 человеком 23 января и после этого ушел на самоизоляцию.

«По прошествии установленного срока сделал ПЦР-тест. В результате у меня также была подтверждена инфекция COVID-19. В этот момент я чувствую себя хорошо. Соблюдая все протоколы, лечусь дома. Надеюсь, что скоро вернусь к своему обычному образу жизни», — заявил Залкалиани.

В ноябре сообщалось, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом. COVID-19 обнаружили и у сотрудника охраны политика.

4 января стало известно о первом случае заражения новым штаммом коронавирусной инфекции в Грузии, который был выявлен в декабре в Великобритании. Тогда премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% быстрее, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

По данным международного статистического бюро Worldometer в Грузии на сегодняшний день зарегистрировано 254 822 случая коронавируса, скончались 3096 человек, выздоровели 244 446 пациентов.

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