Грузия отменит запрет на авиасообщение с 1 февраля

Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с COVID-19 решил с 1 февраля отменить запрет на регулярное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии. Об этом в ходе брифинга 22 января заявила в эфире телеканала «Имеди» министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По ее словам, запрет на авиасообщение с 1 февраля будет аннулирован. Все авиакомпании смогут с этой даты возобновить работу, указала министр.

Также, как следует из решения совета, с 1 февраля будет возобновлена работа городского транспорта, школ, магазинов и магазинов в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави.

В декабре в Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии стали изучать несколько подозрительных случаев заражения коронавирусом, где, возможно, может выявиться новый штамм. 4 января стало известно, что один случай заражения подтвердился.

Как уточняется, пациентом является мужчина старше 50 лет, который прибыл в Грузию из другой страны.