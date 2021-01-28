Путин назвал необходимые масштабы вакцинации от COVID-19 в России

Вакцинация от COVID-19 в России должна выйти на показатели прививочной кампании от гриппа — около 70 млн человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг, 28 января.

«Мы в эту компанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. [Глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера — 68 млн. Примерно такие же показатели должны быть по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал российский лидер.

Он добавил, что глава Минпромторга Денис Мантуров докладывал об опережении графиков по количеству выпускаемых препаратов.

Ранее в четверг вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что столице от коронавируса привились более 320 тыс. человек. Ежедневно на вакцинацию записываются еще до 25 тыс. горожан.

Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил 23 января, что в 2020 году в России привили от гриппа 76 млн человек (60% населения страны). В некоторых регионах, по его словам, вакцинировалось до 70% населения.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. О необходимости начала кампании заявлял Путин. Президент отмечал, что отечественная вакцина от этой инфекции является лучшей в мире, что показывает практика.

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