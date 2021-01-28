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Более 320 тыс. человек привились от COVID-19 в Москве

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Свыше 320 тыс. человек уже прошли вакцинацию от COVID-19 в Москве, ежедневно записываются еще до 25 тыс. Об этом заявила в четверг, 28 января, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

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«На сегодняшний день у нас привито более 320 тыс. москвичей. Ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. москвичей, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс. москвичей», — сказала вице-мэр.

Накануне столичный департамент транспорта поддержал предложение компании «Яндекс» о вакцинации курьеров и водителей такси без российского гражданства и полисов ОМС.

Адреса прививочных пунктов, где эти категории граждан смогут пройти вакцинацию, сообщат позже.

5 декабря 2020 года в Москве началась вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Всероссийская вакцинация стартовала 18 января 2021 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин 13 января.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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