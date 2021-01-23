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В Роспотребнадзоре назвали причины «исчезновения» гриппа

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Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса и высокий уровень вакцинации населения объясняет резкое падение числа случаев заражения гриппом в России осенью 2020 года. Об этом 23 января заявил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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«На мой взгляд, этому мы во многом обязаны тем карантинным мерам (маски, социальная дистанция, мытье рук, ограничение контактов), которые действуют во всём мире для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Они препятствуют и распространению гриппа. Не стоит также забывать, что в этом году в нашей стране от гриппа было привито 76 млн человек (60% населения России). А в некоторых регионах прививку получили до 70% населения», — приводит его слова «Аргументы и факты».

Лебедев полагает, что распространение коронавируса не оказало влияния на грипп. Так, в начале пандемии в Китае был в разгаре сезон гриппа и многие тогда болели двумя болезнями одновременно. При этом, на сегодняшний момент, ситуация с гриппом в России и Европе «на редкость благополучная».

Он добавил, что специалисты ожидали, что в Россию придет эпидемия генетических разновидностей циркулировавших ранее мутаций гриппа вместо новых штаммов, передает «Газета. ру».

Ранее, 15 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии гриппа в России. Попова отметила, что уже середина января и года без этого заболевания еще не было.

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