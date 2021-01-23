В Роспотребнадзоре назвали причины «исчезновения» гриппа

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса и высокий уровень вакцинации населения объясняет резкое падение числа случаев заражения гриппом в России осенью 2020 года. Об этом 23 января заявил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«На мой взгляд, этому мы во многом обязаны тем карантинным мерам (маски, социальная дистанция, мытье рук, ограничение контактов), которые действуют во всём мире для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Они препятствуют и распространению гриппа. Не стоит также забывать, что в этом году в нашей стране от гриппа было привито 76 млн человек (60% населения России). А в некоторых регионах прививку получили до 70% населения», — приводит его слова «Аргументы и факты».

Лебедев полагает, что распространение коронавируса не оказало влияния на грипп. Так, в начале пандемии в Китае был в разгаре сезон гриппа и многие тогда болели двумя болезнями одновременно. При этом, на сегодняшний момент, ситуация с гриппом в России и Европе «на редкость благополучная».

Он добавил, что специалисты ожидали, что в Россию придет эпидемия генетических разновидностей циркулировавших ранее мутаций гриппа вместо новых штаммов, передает «Газета. ру».

Ранее, 15 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии гриппа в России. Попова отметила, что уже середина января и года без этого заболевания еще не было.