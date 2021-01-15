Попова заявила об отсутствии гриппа в России

Сейчас в России нет гриппа, такого года еще не было. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Гайдаровском форуме в пятницу, 15 января.

«Мы готовы забыть, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций, и сегодня в стране гриппа нет», — сказала она.

Попова отметила, что уже середина января и года без этого заболевания еще не было.

По данным Роспотребнадзора на 15 января, в России от гриппа привились около 86 млн человек. Это 59% от численности населения страны. За счет средств федерального бюджета вакцинировали 19,1 млн детей и 54,1 млн взрослых.

В конце декабря Попова сообщила о минимальном за 20 лет уровне заболеваемости гриппом. Она указывала, что с учетом высокой иммунизации и принятых мер против респираторных инфекций случаи этого заболевания в России насчитывают единицы.