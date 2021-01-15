Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В МЧС сообщили о снижении числа пожаров в России в 2020 году
Общество
Во всех регионах России с 18 января возобновятся очные занятия в школах
Общество
Попова анонсировала скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России
Авто
Kia выпустит семь новых электромобилей к 2027 году
Общество
Роспотребнадзор выявил почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса в России
Экономика
Минфин начал разрабатывать стратегию развития финрынка до 2030 года
Общество
Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за непогоды
Общество
Протяженность дорожных заторов в Москве достигла 35 км
Туризм
Сейшельские острова откроют границы для привитых от COVID-19 туристов

Попова заявила об отсутствии гриппа в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сейчас в России нет гриппа, такого года еще не было. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Гайдаровском форуме в пятницу, 15 января.

«Мы готовы забыть, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций, и сегодня в стране гриппа нет», — сказала она.

Попова отметила, что уже середина января и года без этого заболевания еще не было.

По данным Роспотребнадзора на 15 января, в России от гриппа привились около 86 млн человек. Это 59% от численности населения страны. За счет средств федерального бюджета вакцинировали 19,1 млн детей и 54,1 млн взрослых.

В конце декабря Попова сообщила о минимальном за 20 лет уровне заболеваемости гриппом. Она указывала, что с учетом высокой иммунизации и принятых мер против респираторных инфекций случаи этого заболевания в России насчитывают единицы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021