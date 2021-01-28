«Ералаш» снимет документальный фильм в память о Грачевском

«Ералаш» планирует снять документальный фильм в память о своем художественном руководителе Борисе Грачевском, скончавшемся 14 января. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе киножурнала.

Представители «Ералаша» рассказали также о планах провести вечер памяти режиссера и отметили, что у киножурнала может быть только один художественной руководитель в лице Грачевского, и его имя останется в титрах программы.

«Обязательно проведем наш ежегодный Большой Фестиваль «Ералаш» в его честь. Что же касается выпуска «Ералаша» памяти Грачевского, в данный момент решается, в каком формате он будет показан», — рассказали в пресс-службе киножурнала «РИА Новости».

Как сообщил режиссер «Ералаша» Геннадий Курлев 15 января, сейчас киножурнал находится на грани закрытия. По его словам, проект держался исключительно на Грачевском.

Борис Грачевский умер 14 января в больнице, его госпитализировали с COVID-19 в декабре 2020 года. Причиной смерти режиссера стали осложнения от коронавируса. Грачевский скончался на 72-м году жизни.

17 января его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.