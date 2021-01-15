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Режиссер рассказал о будущем «Ералаша» после смерти Грачевского

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После смерти художественного руководителя «Ералаша» проект находится на грани закрытия. Об этом в пятницу, 15 января, рассказал режиссер киножурнала Геннадий Курлаев.

По его словам, создание сюжетов «держалось исключительно» на Грачевском.

«Борис Юрьевич всегда лично утверждал сценарии и принимал монтаж готовых сюжетов. Утверждал музыку и мультипликацию. Всё держалось исключительно на нем. Теперь «Ералаш» как киностудия закроется», — сказал Курлаев изданию «Газета.ру».

Отмечается, что незадолго до кончины Грачевский начал работу над созданием сериала для подростков, была отснята пилотная серия. Однако в киностудии указали, что новый проект вряд ли получит развитие.

Грачевский скончался в Москве 14 января. Он ушел из жизни в возрасте 71 года.

С 28 декабря худрук «Ералаша» находился в больнице, куда был госпитализирован с COVID-19. Об обнаружении у него коронавируса Грачевский рассказал за неделю до госпитализации.

Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день его супруга Екатерина Белоцерковская сообщила, что ее муж находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее 15 января актер Владимир Долинский сообщил, что Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.

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