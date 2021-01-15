Худрука «Ералаша» Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил актер Владимир Долинский.

«На Троекуровском кладбище, вроде там всё в порядке, решено. Но когда — еще неизвестно», — сказал он «РИА Новости».

Грачевский скончался в Москве 14 января. Он ушел из жизни в возрасте 71 года, передает RT.

Его вдова Екатерина Белоцерковская сообщила, что хочет провести гражданскую панихиду, чтобы с режиссером смогли проститься все желающие, передает НСН. Сейчас идет подбор площадки в столице для проведения церемонии.

С 28 декабря Грачевский находился в больнице, куда был госпитализирован с COVID-19. Об обнаружении у него коронавируса худрук «Ералаша» рассказал за неделю до госпитализации. Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день Белоцерковская сообщила, что ее супруг находится в стабильно тяжелом состоянии.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.