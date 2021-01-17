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Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище

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Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил в воскресенье, 17 января, его друг, присутствующий на похоронах.

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Церемония прощания с Грачевским прошла ранее в воскресенье в Доме кино в Москве.

Грачевский скончался в столице 14 января. Он ушел из жизни в возрасте 71 года.

С 28 декабря худрук «Ералаша» находился в больнице, куда был госпитализирован с COVID-19. Об обнаружении у него коронавируса Грачевский рассказал за неделю до госпитализации.

Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день его супруга Екатерина Белоцерковская сообщила, что муж находится в стабильно тяжелом состоянии.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.

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