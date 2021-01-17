Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Число госпитализированных с отравлением в Буйнакске возросло до 199
Общество
Онищенко оценил идею внести пункт о вакцинации в трудовой договор
Мир
Почтовые ящики убрали в городах США перед инаугурацией Байдена
Мир
В РФПИ опровергли отказ Бразилии от ускоренной регистрации «Спутника V»
Общество
Скончался посол России в ОАЭ
Общество
Церемония прощания с Борисом Грачевским началась в Москве
Мир
В Индонезии потеряли сигнал второго черного ящика разбившегося Boeing
Общество
В Госдуме оценили идею по замене водительских прав на QR-коды
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах на большей части России

Церемония прощания с Борисом Грачевским началась в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церемония прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским проходит в Доме кино в Москве в воскресенье, 17 января.

«Всехный» папа: умер Борис Грачевский
Один из создателей «Ералаша» стал жертвой пандемии COVID-19

Гроб установлен на сцене, вокруг него стоят букеты красных и белых роз и венки. На экране демонстрируются фотографии Грачевского с семьей, друзьями и коллегами.

Худрук «Ералаша» будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Грачевский скончался в столице 14 января. Он ушел из жизни в возрасте 71 года.

С 28 декабря худрук «Ералаша» находился в больнице, куда был госпитализирован с COVID-19. Об обнаружении у него коронавируса Грачевский рассказал за неделю до госпитализации.

Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день его супруга Екатерина Белоцерковская сообщила, что муж находится в стабильно тяжелом состоянии.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021