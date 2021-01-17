Церемония прощания с Борисом Грачевским началась в Москве

Церемония прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским проходит в Доме кино в Москве в воскресенье, 17 января.

Гроб установлен на сцене, вокруг него стоят букеты красных и белых роз и венки. На экране демонстрируются фотографии Грачевского с семьей, друзьями и коллегами.

Худрук «Ералаша» будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Грачевский скончался в столице 14 января. Он ушел из жизни в возрасте 71 года.

С 28 декабря худрук «Ералаша» находился в больнице, куда был госпитализирован с COVID-19. Об обнаружении у него коронавируса Грачевский рассказал за неделю до госпитализации.

Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день его супруга Екатерина Белоцерковская сообщила, что муж находится в стабильно тяжелом состоянии.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.