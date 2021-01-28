Более 30 тыс. человек вышли из Республиканской партии после штурма Капитолия

Более 30 тыс. человек вышли из Республиканской партии США после произошедшего 6 января штурма Капитолия, сообщает 28 января газета The Hill.

«Смена партий избирателями не является чем-то неслыханным, но данные показывают, что в первые недели года гораздо больше республиканцев изменили свои регистрации избирателей, чем демократы. Многие избиратели меняют свою принадлежность в ключевых колеблющихся штатах», — говорится в материале.

Уточняется, что за первые 25 дней 2021 года из Республиканской партии выбыли почти 10 тыс. избирателей Пенсильвании. Около трети из них (3476) зарегистрировались как демократы, остальные две трети предпочли зарегистрироваться в другой партии или стать беспартийными.

Кроме того, от своей принадлежности к Республиканской партии отказались почти 6 тыс. избирателей Северной Каролины, около 5 тыс. избирателей Аризоны, 4,5 тыс. из Колорадо, 2,3 тыс. республиканцев Мэриленда.

6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий после митинга бывшего главы государства в Вашингтоне и устроили там беспорядки, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате погибли пять человек, в том числе полицейский.

ФБР возбудило более 160 уголовных дел, их фигурантами стали 150 человек, в общем в качестве участников беспорядков опознали 400 человек. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания Капитолия, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.

Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в «подстрекательстве к мятежу». Он стал первым президентом в истории страны, кому нижняя палата вынесла импичмент дважды.

Сенат США перенес рассмотрение импичмента Трампу на 9 февраля, при этом импичмент рассматривается уже после ухода Трампа с поста президента. Если он будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о запрете бывшему американскому лидеру занимать государственные должности.

Сам Трамп принял решение выступить с письменным заявлением на процесс об импичменте. Он тщательно готовится к процедуре, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы. Кроме того, он настроен оптимистично, надеясь, что республиканцы в верхней палате конгресса не позволят вынести обвинительный приговор в отношении своего однопартийца, передает телеканал NBC.