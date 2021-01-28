Трамп решил письменно выступить на процессе об импичменте

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен выступить с письменным заявлением на процессе в рамках его импичмента в сенате конгресса США. Об этом среду, 27 января, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их информации, таким образом экс-президент надеется избежать необходимости личного появления на слушаниях.

Вместе с тем отмечается, что Трамп тщательно готовится к процедуре импичмента, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы. В частности, к адвокату Бутчу Бауэрсу, который возглавит группу юристов бывшего американского лидера, присоединился прокурор Джошуа Говард, работавший в прошлом в минюсте США.

Отмечается, что Трамп «испытывает воодушевление» в связи с тем, что республиканцы в верхней палате конгресса, скорее всего, не позволят вынести обвинительный приговор в отношении своего однопартийца.

Сенат США во вторник, 26 января, перенес рассмотрение импичмента американского экс-президента Дональда Трампа на 9 февраля. Решение было принято единогласно.

25 января члены палаты представителей конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте экс-президента.

26 января сенаторы конгресса США Тим Кейн от Демократической партии и Сьюзан Коллинз от Республиканской партии разработали проект резолюции, осуждающей действия бывшего президента страны Дональда Трампа. В данный момент демократы и республиканцы имеют по 50 мест в верхней палате конгресса США, а для вынесения окончательного вердикта по импичменту требуется не менее 67 голосов из 100. Маловероятно, что на голосовании по импичменту удастся заручиться 17 голосами республиканцев, поэтому сенаторы ищут возможность осудить Трампа. Для принятия документа, в форме резолюции, который предлагают Кейн и Коллинз, достаточно 60 голосов.