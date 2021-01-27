В рамках расследования штурма Капитолия в США обвинили 150 человек

В США обвинили 150 человек, в рамках расследования штурма Капитолия в Вашингтоне, которое произошло 6 января. Об этом сообщил CNN во вторник, 26 января.

Отмечается, что всего в качестве участников опознали 400 человек. Среди обвинений проникновение в ограниченное здание без законных полномочий и насильственный въезд, а также беспорядочное поведение в Капитолии.

Более серьезные обвинения варьировались от кражи государственной собственности, заговора, межгосударственных угроз, до нападения на правоохранительные органы.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили CNN, что ожидают в будущем ареста еще сотен участников беспорядков. При этом отмечается, что следователи начали фокусироваться на более сложных случаях, таких как экстремистские группы, участвовавшие в нападении.

6 января сторонники Дональда Трампа, недовольные итогами голосования, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.