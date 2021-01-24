Появилось видео отдыхающего в первые выходные после президентства Трампа

Бывший американский президент Дональд Трамп провел свои первые выходные после освобождения от президентского поста, играя в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Отмечается, что черные тонированные автомобили приехали в гольф-клуб еще утром 22 января. Бывший американский лидер провел за любимым занятием всю субботу. На нем была красная кепка с надписью: «Сделаем Америку снова великой».

На опубликованных кадрах видно, как бывший американский лидер и еще несколько мужчин играют в гольф.

Позднее Трампа повезли обратно в его резиденцию Мар-а-Лаго, у которой его приветствовала небольшая толпа сторонников. Некоторые держали американские флаги и плакаты с надписями: «Всё еще мой президент!» и «Трамп победил». Экс-президент помахал им.

Трамп известен своей любовью к гольфу, он периодически отдыхал на своем гольф-курорте и во время президентского срока. Так, играя в гольф, он узнал о победе на выборах президента США своего оппонента, демократа Джо Байдена, 7 ноября. После этого президентский кортеж доставил политика обратно в Белый дом.

Процесс по импичменту Трампа начнется в сенате 8 февраля. 13 января палата представителей конгресса проголосовала за принятие резолюции по импичменту экс-политика за «подстрекательство к мятежу». Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала статью об этой процедуре. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет бывшему президенту баллотироваться впредь.