Федор Емельяненко сообщил о своем состоянии после госпитализации

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко, госпитализированный ранее в четверг с коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо и идет на поправку. Об этом спортсмен сообщил 21 января на своей странице в Instagram.

«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд», — написал Емельяненко.

Ранее в этот же день сообщалось, что Емельяненко госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52, специализирующуюся на лечении больных коронавирусом, сообщается на сайте kp.ru.

Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

19 января супруга бывшего вратаря петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева Екатерина сообщила, что ее мужа госпитализировали с коронавирусом. Она уточнила, что плохо себя чувствует не только муж, но и ее отец. Кроме того, сообщалось, что в семье, помимо Вячеслава, болеет его младший сын, но в легкой форме. Позже в этот же день помощник футболиста Олег Логинов подтвердил его госпитализацию.