Помощник Малафеева подтвердил госпитализацию экс-футболиста «Зенита»

Помощник бывшего вратаря петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева Олег Логинов в беседе РЕН ТВ во вторник, 19 января, подтвердил госпитализацию футболиста и рассказал о его состоянии.

«У него неделю была температура 38, в начале болезни было поражение легких 15%. Только сегодня выявилось более тяжелое поражение легких: одно — 70%, другое — 45%. В больницу сейчас отвозят, в какую, пока не знаю», — рассказал помощник спортсмена.

Ранее в этот день супруга экс-голкипера Екатерина Малафеева на своей странице в Instagram рассказала, что ее мужа госпитализировали с коронавирусом. Она уточнила, что плохо себя чувствует не только муж, но и ее отец. Кроме того, в семье помимо Вячеслава болеет его младший сын, но в легкой форме, уточняет сайт kp.ru.

41-летний Вячеслав Малафеев выступал за «Зенит» в с 1999 по 2016 год. В составе команды он четыре раза становился чемпионом России по футболу, трижды выигрывал Кубок страны и по разу завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Как пишет «Ридус», Малафеев также выступал за сборную России, завоевав с ней бронзовые медали на чемпионате Европы в 2008 году.

Как отмечает телеканал «360», после завершения карьеры футболиста Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора «Зенита». В конце мая 2020 года он объявил, что полностью покидает клуб. В настоящее время он занимается бизнесом.