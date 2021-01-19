Экс-вратаря «Зенита» Малафеева госпитализировали с коронавирусом

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом 19 января рассказала его супруга Екатерина Малафеева в Instagram.

«Состояние ухудшилось. Одно легкое поражено на 40%, второе — на 65-70%. Поэтому мы решили не медлить и обратились за госпитализацией. Температура держится 38», — поделилась Малафеева.

Малафеев играл за «Зенит» в 1999–2016 годах. В составе команды он четыре раза выигрывал чемпионат России по футболу, трижды — Кубок страны и по разу завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

15 января стало известно, что футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба получил положительный результат теста на коронавирус. Кроме того, COVID-19 обнаружили у вратаря клуба Андрея Лунева.