Дзюба заболел COVID-19

Футболист петербургского «Зенита» получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе клуба.

В команде сообщили также, что COVID-19 обнаружили и у вратаря Андрея Лунева. В связи с этим оба футболиста не полетели с командой на первые зимние сборы в Дубай.

«Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус», — отметили в пресс-службе.

Вместе с тем еще накануне стало известно, что у Дзюбы и Лунева сомнительные тесты на коронавирус.

В конце ноября 2020 года сразу два игрока сборной России по футболу заболели коронавирусной инфекцией — игрок итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук и полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев.

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