Дзюба сдал сомнительный тест на коронавирус

Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба может не полететь на первый сбор команды в ОАЭ, куда сине-бело-голубые отправятся 15 января, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, 32-летний нападающий сдал сомнительный тест на коронавирус. Та же ситуация и у 29-летнего голкипера Андрея Лунева.

Отмечается, что в Дубае очень строгие антикоронавирусные правила, поэтому руководство петербургского клуба приняло решение не рисковать, чтобы не поставить под угрозу весь сбор. При этом не исключено, что Дзюба либо присоединится к команде позже, либо начнет тренироваться со второго этапа подготовки.

16 декабря Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:1 в рамках 19-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и ушел на зимний перерыв лидером чемпионата. Один из голов тогда забил Дзюба.