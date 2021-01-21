Федора Емельяненко госпитализировали в Москве

Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко поместили в столичную клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с COVID-19. Об этом в четверг, 21 января, сообщили «РИА Новости» в медучреждении.

Собеседница агентства не уточнила состояние пациента и его диагноз, а лишь подтвердила, что спортсмен находится в этой больнице.

19 января супруга бывшего вратаря петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева Екатерина сообщила, что ее мужа ее мужа госпитализировали с коронавирусом. Она уточнила, что плохо себя чувствует не только муж, но и ее отец. Кроме того сообщалось, что в семье, помимо Вячеслава, болеет его младший сын, но в легкой форме. Позже в этот же день помощник футболиста Олег Логинов подтвердил его госпитализацию.

По его словам, в начале болезни у спортсмена наблюдалось 15% поражения легких. На протяжении недели у него была высокая температура, а затем выяснилось, что состояние легких Малафеева ухудшилось. Одно из низ поражено на 70%, а другое — на 45%.