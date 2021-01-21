Экс-глава МИД Украины призвал «потушить свет в Кремле»

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал о планах Киева «потушить свет в Кремле». Также он призвал предоставить территорию своей страны США в качестве плацдарма для борьбы с Россией.

«Наша цель должна формулироваться не в том, чтобы вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле», — заявил Огрызко в эфире телеканала «Прямой» в четверг, 21 января.

Он призвал представить, «что такое энергетический коллапс города Москвы на два дня».

«Мы можем сегодня помочь США в том, чтобы дать возможность их вооруженным силам чувствовать себя в Черном море, которое сегодня становится просто театром потенциальных, очень серьезных, возможно даже столкновений, в полной мере», — сказал он.

Дипломат добавил, что Киев сегодня может предложить американцам «возможности в сфере киберактивности, которые на самом деле для американцев сегодня являются чрезвычайно важными».

Огрызко назвал возможности в киберсреде «чувствительной штукой», которая сравнима по разрушительной силе с ядерным оружием. Он признался, что в последние годы изучает возможности «повлиять» на Россию подобным образом.

Украинские государственные деятели и эксперты периодически выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, накануне украинский писатель Валентин Бадрак призвал Киев потратить в течение минимум пяти лет на перевооружение по $3–4 млрд, чтобы «показывать Кремлю зубы» и достать до него ракетой.

Писатель считает, что если бы властям Украины «хватило политической воли», можно было бы создать ракеты дальностью до 1,5 тыс. км. По его словам, обладание таким арсеналом позволило бы изменить риторику переговоров с Россией.

В апреле 2020 года директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил, что Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха».

Источники «Известий» в Минобороны России считают, что угрозы украинской стороны об ударе по российским объектам новыми ракетами невозможно реализовать на практике.