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В Минобороны оценили шансы Украины нанести удар по России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Источники «Известий» в Минобороны России в среду, 15 апреля, заявили о том, что угрозы украинской стороны об ударе по важным российским объектам не удастся реализовать на практике.

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Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман ранее в этот же день заявил, что Украине по силам нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха».

В свою очередь, военный эксперт Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» отметил, что «Ольха» — это доработанная неуправляемая ракета реактивной системы залпового огня «Смерч». Она, по его мнению, не сможет противостоять современным комплексам ПВО «Тор» и «Панцирь».

Кроме того, по словам Болтенкова, ракета серьезно уязвима для новейших средств радиоэлектронной борьбы.

Специалист уверен, что, несмотря на громкие заявления Украины, «Ольха» по своим характеристикам и боевым возможностям проигрывает тактическому ракетному комплексу «Точка» и не идет ни в какое сравнение с новым «Искандером».

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что подобные заявления свидетельствуют о том, что на Украине не способны объективно оценивать ситуацию и не в состоянии прийти к нормальным переговорам.

На Украине неоднократно звучали резонансные заявления о возможности атаковать Россию. В ноябре прошлого года политолог Тарас Загородний призвал создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав «ядерный взрыв».

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