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Число безработных в России за 5 дней снизилось на 100 тыс. человек

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Число граждан, которые официально зарегистрированы в РФ как безработные, составляет 2,6 млн. Такие данные в четверг, 21 января, привело Министерство труда и социальной защиты России.

Таким образом, за пять дней их количество уменьшилось на 100 тыс. человек: на 15 января официально было зарегистрировано 2 млн 706 тыс. безработных граждан.

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Это может быть связано с сокращением размера выплат и постепенным выходом из ограничений

«На 20 января было 2,6 млн человек, в сентябре, соответственно, 3,7 млн человек», — заявил статс-секретарь — замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов в ходе расширенного совещания комитета по социальной политике в Совете Федерации.

По его словам, одной из ключевых задач в РФ стала нормализация рынка труда и достижение докризисных показателей. В частности, как отметил Пудов, планируется снижение числа безработных граждан.

15 января Минтруд РФ сообщил, что число официально безработных в России снизилось с 3,1 млн человек в декабре 2020 года до 2,7 млн. При этом в ведомстве напомнили, что 1 декабря 2020 года было зарегистрировано 3 144 051 безработных граждан.

Ранее в январе стало известно, что размер максимального пособия по безработице в 2021 году сохранился на уровне 12 130 рублей. Осенью же минувшего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных.

5 января президент России Владимир Путин заявил, что важнейшими задачами властей в текущем году станут восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в стране.

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