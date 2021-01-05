Путин назвал снижение безработицы важнейшей задачей на 2021 год

Восстановление рынка труда и снижение уровня безработицы в России являются важнейшими задачами правительства РФ в текущем году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по вопросам соцзащиты населения 5 января.

«И конечно, одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача. Здесь нужно добиться снижения безработицы. А значит, дать людям стабильный заработок», — сказал глава государства.

По его словам, есть много проблем в социальной сфере, и не все из них затронуты на совещании.

«Например, вопрос, который требует отдельного разговора, — это механизм социального контракта. Если в 2020 году он внедрялся в рамках пилотного проекта в 21 регионе, то теперь, в 2021 году, уже все субъекты Федерации будут участвовать в этой, важнейшей, я считаю, программе», — добавил российский лидер.

Кроме того, в ходе этого совещания Путин заявил, что без макроэкономической стабильности невозможно обеспечить безопасность государства, однако главной целью является улучшение жизни людей, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день стало известно, что размер максимального пособия по безработице в 2021 году сохранился на уровне 12 130 рублей.

С января по октябрь 2020 года более 1 млн безработных граждан нашли работу и были сняты с учета в центрах занятости, сообщали в ноябре в Министерстве труда и соцзащиты.

На саммите G20 Путин 21 ноября сообщил, что масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, беспрецедентен. Он отмечал, что массовая безработица и рост бедности — главные риски для мира на текущий момент.