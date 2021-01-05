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Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице на 2021 год

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Размер максимального пособия по безработице в 2021 году сохранился на уровне 12 130 рублей, сообщается во вторник, 5 января, на сайте правительства России.

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«Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1,5 тыс. рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба кабмина.

18 декабря стало известно, что число официально зарегистрированных безработных в России в текущем месяце снизилось по сравнению с ноябрем и на 16 декабря составило 2,92 млн человек.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных.

В том же месяце Федерация независимых профсоюзов России предложила сохранить повышенные размеры пособий по безработице на 2021 год.

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